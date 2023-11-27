AKP’li Selvi, temayülden çıkıp düğününe yetişti

SABAH TEMAYÜL, AKŞAM NİKAH

Şerife Selvi ile merhum Fahri Selvi’nin iş insanı olan ve aynı zamanda Körfez Belediye Başkan aday adayı olan oğulları Ferhat Selvi ile Gölcük’te ikamet eden Aysel-Yaşar Helvacı çiftinin SGK Denetmeni olan güzel kızları Kübra Helvacı’nın düğün merasimlerinde çifti dost ve yakınları da yalnız bırakmadı. Aday adayı olan damat Ferhat Selvi, sabah saatlerinde yapılan partisinin temayül yoklamasında teşkilat mensupları ile bir araya geldikten sonra akşam ise Derince Yelken Düğün Salonu’nda düzenlenen nikahına yetişti.

SÖĞÜT, PEHLİVAN VE USLU DA KATILDI

Büyük ilgi gösterilen düğün merasimine katılanlar arasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 2004-2014 yılları arasında tam 10 yıl boyunca Körfez Belediye Başkanlığını yapan Yunus Pehlivan, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, gazetemizin genel yayın yönetmeni Burhan Yarar ve Yazı İşleri Müdürümüz Serpil Yarar, Büyük Birlik Partisi Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu Başkanı Alican Kazgan, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alper Alyılmaz, hakim Aykut Resuloğlu, yeminli mali müşavir Mustafa Akarslan, mali müşavir Gökhan Demirci, iş insanı Talha Aydın, Nurullah Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Kuşçu ile Selvi ve Helvacı ailelerinin çok sayıda dost ve akrabaları katıldı.

NİKAHI SÖĞÜT KIYDI

Bu arada gerçekleşen düğün merasiminde çiftin nikahlarını ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kıyarken, kalabalık bir şahitler topluluğu da bu güzel ana şahitlik etti. Başkan Söğüt gelin ve damattan “evet” yanıtını aldıktan sonra nikah cüzdanını takdim etmesi için önceki dönem belediye başkanı olan Yunus Pehlivan’a verdi.

“FERHAT BENİM OĞLUM GİBİDİR”

Eski başkan Pehlivan da; “Sevgili Ferhat ile lise çağlarından beri tanışırız. Üzerinde çok emeğim var, adeta manevi oğlum gibi. Kendisi de yıllardır saygıda, sevgide kusur etmedi. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi ve evlilik cüzdanını gelin hanıma takdim etti. Nikahın ardından düğün eğlencesine geçildi ve ardından genç çift Ferhat Selvi ve Kübra Helvacı, konukları selamlayarak tebrikleri kabul etti. Haber Merkezi