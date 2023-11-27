27 Kas 2023 - 18:00- Siyaset G:

Uslu’dan coşkulu başvuru

CHP Körfez Belediye Başkan Aday Adaylığı için Bozkurt Uslu başvurusunu yaptı. Uslu, “Körfez’i CHP kazanacak” dedi

Cihat Polat
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Uslu’dan coşkulu başvuru mask
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Son yerel seçimlerde CHP’nin Körfez Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen fakat İYİ Parti ile yapılan ittifakın ardından adaylıktan çekilen Bozkurt Uslu, “Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız” diyerek adaylık için yeniden yola çıktı. Uslu, başvuru belgesini İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal’a teslim etti. Uslu’nun açıklamasına katılım yoğun oldu.

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Belediye başkanlığını kazanma gururunu hele birlikte yaşamak için aday adayı olduğunu söyleyen Uslu, “Yarımcalı Bozkurt olarak Körfez’den çıktım. Kocaelispor’da oynadım, yılın sporcusu seçildim. Ben bu şehre çok borçluyum. Benim çocuklarım burada doğdu. Birçok noktada sizleri temsil ettim, Belediyede nasıl başarılı olacağımızı biliyorum” dedi.

CHP KAZANIR

Körfez’de geçtiğimiz seçimde CHP’nin aday çıkarmamasının kendisini üzdüğünü belirten Uslu, “Her yerde herkesle her partiyle seçim kazanamazsınız. Körfez’de CHP ile Cumhuriyet Halk Partili bir adayla seçimi kazanırsınız. 120 bin küsür seçmenimiz var. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar burada. Biz onlarla beraber yaşadık ve bu şehri beraber oluşturduk. Körfez’i de hep beraber yöneteceğiz” dedi.
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27 Kas 2023 - 18:00 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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