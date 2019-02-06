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Sezer: Millet Bahçesini Gölcük'e kazandıracağız

AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, Düzağaç Mahallesi’nde de büyük bir coşkuyla karşılandı. Sezer, projeler hakkında da mahalle sakinlerine bilgiler aktardı.

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AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer, mahalle teşkilatlarıyla buluşmaya devam ediyor. Aday Sezer ve İlçe Başkanı Çetin Seymen son olarak Düzağaç Mahalle Teşkilatı’nı ziyaret etti. Aday Sezer burada da yüzlerce partili ve vatandaşlar tarafından meşaleler yakılarak coşkuyla karşılandı.

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SEYMEN, “ZAFERE ULAŞACAĞIZ”

Düzağaç Mahallelilere ilk seslenen ise İlçe Başkanı Çetin Seymen, Cumhurbaşkanımız, Ali Yıldırım Sezer ismini açıkladığı andan itibaren başladığımız çalışmalar gece, gündüz, yağmur çamur demeden devam ediyor. Geldiğimiz noktada görüyorum ki, adayımız ilçemiz adına tam isabet olmuş. Her gittiğimiz yerde büyük ilgi ve sevgiyle karşılaşıyoruz. 31 Mart’a kadar çalışmalarımızı arttırarak sürdürüp, gönülleri kazanarak zafere ulaşacağız” dedi.

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NE SÖZ VERİYORSAK YAPACAĞIZ“

“31 Mart seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diyen Ali Yıldırım Sezer, “Bir yandan meclis listemizi hazırlarken, bir yandan da Büyükşehir Belediyemizle beraber Gölcük’ün 5 yıllık plandaki projelerinin yer alacağı seçim beyannamemizi oluşturuyoruz. Burada hedefimiz yapamayacağımız işler için söz vermemek, söz verdiğimizi de mutlak suretle yapmak” dedi.

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GÖLCÜK’E KAZANDIRACAĞIZ

Millet Bahçesi ile ilgili de bilgi veren Sezer, “Gölcük’e millet bahçesini kazandıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Tahir Büyükakın da aday tanıtım toplantısında dile getirdi. Bu projeyi şöyle hayal etmenizi istiyorum. Bir kere çarşıdan birkaç yüz metre yürüyerek denize ulaşma imkânımız oluşacak. Kongre Sarayı batı tarafında kalan kısmen bir denizalanı olacak. Bu araziye kongre sarayı alanını da katarak büyük bir hale getireceğiz. Bu projeyi Gölcük’e kazandıracağız” dedi.

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Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Vade bak napıcaz bahçede otlıyacazmı!

Yanıtla . 1Beğen 06 Şubat 11:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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