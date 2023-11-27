Kocaeli'de susuzluk riski var mı? Ali Sağlık açıkladı!

Kocaeli büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su (İSU) 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 2. Birleşimi Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Ali Sağlık, mecliste 2024 yılında yapılacak projelerini anlattıktan sonra muhalefetin sorularını yanıtladı. Sağlık’a ilk soruyu CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış sordu. Tanış “2014 yılında günlük su ihtiyacımız 170 bin metreküp civarındaydı. Bugünlerde 350-400 bin metreküp. Abone sayımız 600 binden 900 binli rakamlara çıkmış. Yaklaşık yüzde 50 artmış! İlave depo alanları gerekebilir mi, Sakarya Nehri üzerinden gelebilecek hattan söz ediliyor o hangi sürede faaliyete geçebilir.” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÇENEDERE’Yİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ

Sağlık Tanış’a yanıt olarak “Biz su kanal idareleri günü yaşayarak geçiremeyiz geleceği planlamak zorundayız. , sel gediği anda elimizden hiçbir şey gelmez. Bunları önceden planları ve yaparız. Bu konuları başkanımızla uzun uzun konuştuk. 2060 yılı projeksiyonunu önümüzde aldık. 2060 yılında 4 milyon nüfusa ulaştığımızda yıllık 370-380 bin ton su ihtiyacımız olacak. İhsaniye ve Avcıdere Barajlarını istedik. İkisi 25 milyon metreküplük destek sağlayacak. DSİ ile yürüttüğümüz projede Sakarya Hendek’te yapımı devam eden Ballıkaya Barajı Barajın yüzde 42’si demek yılda 80 milyon metreküp arıtılmış su demek. Ancak biz durmuyoruz. Önümüzdeki yıl Çenedere’yi almaya çalışıyoruz. Gebze’de Cumaköy ve Denilzi Göletlerini devreye aldık. Nerede su var o suyu nasıl arıtırız diye çalışmalar devam ediyor. Kocaeli çok anormal bir kuraklık yaşamadığı sürece inşallah susuzlukla karşılaşmayacaktır.