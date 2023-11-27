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Yakup Oğuz, CHP İzmit'ten aday adaylığına başvurdu

Yakup Oğuz, CHP İzmit’ten belediye meclis üyeliği aday adaylığına başvurdu.

Hakan Yağcıoğlu
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Yakup Oğuz, CHP İzmit'ten aday adaylığına başvurdu mask
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CHP’de aday adaylığı başvuruları süreci 21 Kasım’da başladı. Yakup Oğuz, CHP İzmit’ten belediye meclis üyeliği aday adaylığına başvurdu.Demokratik Değişim Hareketinin sözcüleri Seyhan Odabaş ve Tuncay Sayılgan, Yakup Oğuz'un belediye meclis üyeliğini destekledi.
# yakup oğuz, chp, Meclis, aday

27 Kas 2023 - 16:53 - Siyaset

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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