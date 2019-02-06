Yıldız Erkek Hentbol maçları çok FARKLI başladı!

Okullar Arası Yıldız Erkek Hentbol şampiyonasında heyecan farklı galibiyetler ile başladı. Derince Spor Salonu’nda oynanan 4 maçta fileler bol bol havalandı. Dört grup üzerinden toplam 12 takımın mücadelesinde yıldız hentbolcuların müthiş mücadelesi dikkatlerden kaçmazken, üzücü olan konu ise yıldız ve gençlerde yetenekli hentbolculara sahip olan Kocaeli’de bu spora neden yeterli ilginin gösterilmediğiydi.

YEŞİLOVA’DA AHMET 8 GOL ATTI

Gruplarında ilk iki sıraya girmek isteyen okullar arasındaki ilk mücadele Yeşilova Fahreddin Paşa Ortaokulu ile Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji arasındaydı. Maçı baştan sona üstün götüren Yeşilova Fahrettin Paşa rakibini 24- 1 ile geçti. Yeşilova ekibinde Ahmet 8, Mustafa 5, Muhammet ve Yunus 4’er, Abdullah da 3 gole imza attı.

PETKİM VE AHMET ZEKİ GALİP

Petkim Ortaokulu rahat bir oyunun ardından Şirintepe 7. Boru Ortaokulu’nu 23-3’lük skorla mağlup ederken Süleyman ve Ömer 5’er, Fatih de 4 gole imza attı. Gebze Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu, Farabi Orta Okulu’nu 21-2 yendi. Gebze okulu adına Efe 8, Boran 4 ve Mücahit de 3 gol attı.

DERBENT AFFETMEDİ

Büyükderbent Ortaokulu da ilk maçında 30 Ağustos Ortaokulu’nu 18-7 mağlup ederek şampiyonaya galibiyet ile başladı. Derbent adına Süleyman 9, Eren 4 ve Murat da 3 gol attı. 30 Ağustos adına da Bedirhan 3 kez fileleri havalandırdı. Yıldız Erkekler Hentbol şampiyonasında ikinci maçları dün oynanırken, üçüncü maçlar ise yarın Derince Spor Salonu’nda oynanacak. Ahmet AKAY

PETKİM ORTAOKULU: 23 7 BORUORTAOKULU: 3

SALON: Derince

HAKEMLER: Hacer Özkan***, Ceyda Türel***

PETKİM OO: Miraç***, Emirhan***, Serhat***, Yağız***, Süleyman****, Ömer***, Fatih***, Zeki Kaan***, Bünyamin***, Mehmet***, Muhammet***, İsmail***, Diyar***, Halil***

7 BORU OO: Seyit**, Okan**, Muhammet Salih** , Muhammet Yalçın***, Mustafa**, Ali Çelik**, Muhammet Aslan**, Muhammet Hanefi**, Esat**, Ömer**, Bahadır***

GOLLER: Süleyman (5), Ömer (5), Fatih (4), Zeki Kaan (2), Bünyamin (2), Muhammet (2), Yağız, Serhat, Emirhan(Petkim), Muhammet Salih, Muhammet Yalçın, Seyit (7.Boru OO)

FARABİ ORTAOKULU: 2 AHMET ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU: 21

SALON: Derince

HAKEMLER: Hacer Özkan***, Ahmet Can Türkmen***

FARABİ ORTAOKULU: Mazlum**, Uğur**, Kerim**, Azad**, Servet**, Batuhan Narin**, Batuhan Güçlü***, Kadir**

AHMET ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU: Enes***, Mücahit***, Efe****, Alaattin***, Boran***, Emirhan Karakaya***, Mehmet***, Hakan**, Furkan**, Hasan**, Emirhan Doğan**, Halil**, Batuhan**, Yusuf**

GOLLER: İsmail, Batuhan Güçlü (Farabi), Efe (8), Mücahit (3), Boran (4), Alaattin (2), Mehmet (2), Halil (2)(Ahmet Zeki)

BÜYÜK DERBENT ORTAOKULU: 18 30 AĞUSTOS ORTAOKULU: 7

SALON: Derince

HAKEMLER: Hacer Özkan***, Ceyda Türel***

BÜYÜK DERBENT ORTAOKULU: Umut***, Murat***, Eren***, Süleyman****, Mustafa***, Ali Güngör***, Bilal***, Enes***, Metin***, Furkan***, Mehmetcan***, Ensar***

30 AĞUSTOS ORTAOKULU: Kerem***, Yasin Öz***, Berdirhan***, Mahir**, Önder***, Emirhan Ordu**, Hasan**, Bilal**, Berat**, Mehmet***, Tuğra**, Yusuf**, Yiğit**

GOLLER Süleyman (9), Eren (4), Murat (3), Enes, Metin (Derbent),Bedirhan (3), Yasin Öz, Mehmet, Önder, Emirhan Ordu(30Ağustos)

ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR OO: 1 YEŞİLOVA FAHREDDİN PAŞA OO: 24

SALON:Derince

HAKEMLER: Bilge Kaya***, Ahmet Can Türkmen***

ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR: Kemal**, Doruk**, İbrahim**, Oğuz**, Umutcan**, Turhan***, Mustafa**, Mert**, Demir Kaan**

YEŞİLOVA FAHREDDİN PAŞA: Fatih***, Yunus***, Muhammet***, Ahmet***, Emirhan Ceylan***, Batuhan***, Abdullah***, Mustafa***, Ayberk***, Mert***, Konuralp***, Emirhan Zengin***

GOLLER: Turhan (Bahçeşehir), Ahmet (8), Mustafa (5), Muhammet (4), Yunus (4), Abdullah (3)(Yeşilova Fahreddin)