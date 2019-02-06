Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:22 TSİ- Spor G: Bugün 11:27 TSİ

Yıldız Erkek Hentbol maçları çok FARKLI başladı!

Okullar Arası Yıldız Erkek Hentbol şampiyonasında heyecan farklı galibiyetler ile başladı.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Okullar Arası Yıldız Erkek Hentbol şampiyonasında heyecan farklı galibiyetler ile başladı. Derince Spor Salonu’nda oynanan 4 maçta fileler bol bol havalandı. Dört grup üzerinden toplam 12 takımın mücadelesinde yıldız hentbolcuların müthiş mücadelesi dikkatlerden kaçmazken, üzücü olan konu ise yıldız ve gençlerde yetenekli hentbolculara sahip olan Kocaeli’de bu spora neden yeterli ilginin gösterilmediğiydi.

YEŞİLOVA’DA AHMET 8 GOL ATTI

Gruplarında ilk iki sıraya girmek isteyen okullar arasındaki ilk mücadele Yeşilova Fahreddin Paşa Ortaokulu ile Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji arasındaydı. Maçı baştan sona üstün götüren Yeşilova Fahrettin Paşa rakibini  24- 1 ile geçti. Yeşilova ekibinde Ahmet 8, Mustafa 5, Muhammet ve Yunus 4’er, Abdullah da 3 gole imza attı.

boru-1549441546.jpg?

PETKİM VE AHMET ZEKİ GALİP

Petkim Ortaokulu rahat bir oyunun ardından Şirintepe 7. Boru Ortaokulu’nu 23-3’lük skorla mağlup ederken Süleyman ve Ömer 5’er, Fatih de 4 gole imza attı. Gebze Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu, Farabi Orta Okulu’nu 21-2 yendi. Gebze okulu adına Efe 8, Boran 4 ve Mücahit de 3 gol attı.

pasa-1549441580.jpg?

DERBENT AFFETMEDİ

Büyükderbent Ortaokulu da ilk maçında 30 Ağustos Ortaokulu’nu 18-7 mağlup ederek şampiyonaya galibiyet ile başladı. Derbent adına Süleyman 9, Eren 4 ve Murat da 3 gol attı. 30 Ağustos adına da Bedirhan 3 kez fileleri havalandırdı. Yıldız Erkekler Hentbol şampiyonasında ikinci maçları dün oynanırken, üçüncü maçlar ise yarın Derince Spor Salonu’nda oynanacak. Ahmet AKAY

buyuk-derbent-orta-okulu-1549441552.jpg?

PETKİM ORTAOKULU: 23 7 BORUORTAOKULU: 3

SALON: Derince

HAKEMLER: Hacer Özkan***, Ceyda Türel***

PETKİM OO: Miraç***, Emirhan***, Serhat***, Yağız***, Süleyman****, Ömer***, Fatih***, Zeki Kaan***, Bünyamin***, Mehmet***, Muhammet***, İsmail***, Diyar***, Halil***

7 BORU OO: Seyit**, Okan**, Muhammet Salih** , Muhammet Yalçın***, Mustafa**, Ali Çelik**, Muhammet Aslan**, Muhammet Hanefi**, Esat**, Ömer**, Bahadır***

GOLLER: Süleyman (5), Ömer (5), Fatih (4), Zeki Kaan (2), Bünyamin (2), Muhammet (2), Yağız, Serhat, Emirhan(Petkim), Muhammet Salih, Muhammet Yalçın, Seyit (7.Boru OO)

farabi-1549441555.jpg?

FARABİ ORTAOKULU: 2 AHMET ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU: 21

SALON: Derince

HAKEMLER: Hacer Özkan***, Ahmet Can Türkmen***

FARABİ ORTAOKULU: Mazlum**, Uğur**, Kerim**, Azad**, Servet**, Batuhan Narin**, Batuhan Güçlü***, Kadir**

AHMET ZEKİ BÜYÜKKUŞOĞLU: Enes***, Mücahit***, Efe****, Alaattin***, Boran***, Emirhan Karakaya***, Mehmet***, Hakan**, Furkan**, Hasan**, Emirhan Doğan**, Halil**, Batuhan**, Yusuf**

GOLLER: İsmail, Batuhan Güçlü (Farabi), Efe (8), Mücahit (3), Boran (4), Alaattin (2), Mehmet (2), Halil (2)(Ahmet Zeki)

hakem-1549441559.jpg?

BÜYÜK DERBENT ORTAOKULU: 18 30 AĞUSTOS ORTAOKULU: 7

SALON: Derince

HAKEMLER: Hacer Özkan***, Ceyda Türel***

BÜYÜK DERBENT ORTAOKULU: Umut***, Murat***, Eren***, Süleyman****, Mustafa***, Ali Güngör***, Bilal***, Enes***, Metin***, Furkan***, Mehmetcan***, Ensar***

30 AĞUSTOS ORTAOKULU: Kerem***, Yasin Öz***, Berdirhan***, Mahir**, Önder***, Emirhan Ordu**, Hasan**, Bilal**, Berat**, Mehmet***, Tuğra**, Yusuf**, Yiğit**

GOLLER Süleyman (9), Eren (4), Murat (3), Enes, Metin (Derbent),Bedirhan (3), Yasin Öz, Mehmet, Önder, Emirhan Ordu(30Ağustos)

mola-1549441573.jpg?

ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR OO: 1 YEŞİLOVA FAHREDDİN PAŞA OO: 24

SALON:Derince

HAKEMLER: Bilge Kaya***, Ahmet Can Türkmen***

ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR: Kemal**, Doruk**, İbrahim**, Oğuz**, Umutcan**, Turhan***, Mustafa**, Mert**, Demir Kaan**

YEŞİLOVA FAHREDDİN PAŞA: Fatih***, Yunus***, Muhammet***, Ahmet***, Emirhan Ceylan***, Batuhan***, Abdullah***, Mustafa***, Ayberk***, Mert***, Konuralp***, Emirhan Zengin***

GOLLER: Turhan (Bahçeşehir), Ahmet (8), Mustafa (5), Muhammet (4), Yunus (4), Abdullah (3)(Yeşilova Fahreddin)

Bugün 11:22 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Kocaelispor, PFDK'ya sevk edildi mask
Kocaelispor, PFDK'ya sevk edildi
Sezgin’den çağrı mask
Sezgin’den çağrı
Kocaelispor’un unutulmazları bu turnuvada buluştu! mask
Kocaelispor’un unutulmazları bu turnuvada buluştu!
Hazır mısın Gökdeniz! mask
Hazır mısın Gökdeniz!
Hamburg Berkay Özcan'ın golüyle tur atladı mask
Hamburg Berkay Özcan'ın golüyle tur atladı
Hamza en az 3 hafta yok! mask
Hamza en az 3 hafta yok!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin mask
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler! mask
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek mask
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek

GALERİ

Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek mask
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var mask
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı mask
20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi! mask
Duran otomobile çarpmamak için manevra yapan TIR devrildi!
Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL