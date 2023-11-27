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Hüseyin Karavar, belediye meclis üyesi aday adaylığına başvurdu!

Alikahya’da geniş bir kesim tarafından tanınan, Cuma Karavar’ın yeğeni, Hüseyin Karavar CHP İzmit Belediye Meclis üyeliği aday adaylığına başvurdu.  

Hakan Yağcıoğlu
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Hüseyin Karavar, belediye meclis üyesi aday adaylığına başvurdu! mask
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CHP’de aday adaylığı başvuruları süreci 21 Kasım’da başladı.  Alikahya’da geniş bir kesim tarafından tanınan, Cuma Karavar’ın yeğeni, Hüseyin Karavar CHP İzmit Belediye Meclis üyeliği aday adaylığına başvurdu. Değişim Harekatı üyeleri Seyhan Odabaşı, Mehmet Tokgöz, Tuncay Sayılgan, Karavar’a desteklerini açıkladılar.
# chp, Meclis, aday

27 Kas 2023 - 17:03 - Siyaset

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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