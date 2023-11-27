CHP’de aday adaylığı başvuruları süreci 21 Kasım’da başladı. Alikahya’da geniş bir kesim tarafından tanınan, Cuma Karavar’ın yeğeni, Hüseyin Karavar CHP İzmit Belediye Meclis üyeliği aday adaylığına başvurdu. Değişim Harekatı üyeleri Seyhan Odabaşı, Mehmet Tokgöz, Tuncay Sayılgan, Karavar’a desteklerini açıkladılar.
- Siyaset
Hüseyin Karavar, belediye meclis üyesi aday adaylığına başvurdu!
Alikahya’da geniş bir kesim tarafından tanınan, Cuma Karavar’ın yeğeni, Hüseyin Karavar CHP İzmit Belediye Meclis üyeliği aday adaylığına başvurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.