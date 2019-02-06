Kocaelispor’un unutulmazları bu turnuvada buluştu!

Yaz aylarında oynatılan ve dolayısıyla bir yıl boyunca lig heyecanı yaşayamayan minikler, kendi aralarında düzenlenen turnuvalarda boy gösteriyor ve maç tecrübelerini artırıyor. Bunlardan birisi de Bağçeşme’de düzenlendi. Ali Osman Topal Stadı’ndaki mini turnuvada Kocaelispor’un efsane kaptanlarının antrenörlük yapması heyecanı daha da artırdı.
ÖZTONGA: DEVAM EDECEĞİZ
Turnuvaya ev sahibi olarak katılan Kaan Dobra (Roman MariusDabrowski) organizasyonu bizzat üstlenirken, konuk olarak katılan Kullar Engin Öztonga Çim Halı Tesisleri ve Spor Okulu’nun sahibi Engin Öztonga, Kaan Dobra’ya, Yeni Kocaelispor Antrenörü Burak Uzuner’e ve Hacı Hızır ŞafaksporAntrenörü Can Demirkıran’a teşekkür etti. Öztonga, “Çocukların gelişimi için böylesi turnuvalara devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz