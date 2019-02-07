U14’te 3 şampiyon belli, diğer sorular yanıt arıyor

Birçok grupta son iki haftasına girilen Kocaeli U-14 Futbol Ligi’nde 3 grubun şampiyonu belli oldu. Play-Off oynayacak bu üç takım Kocaelispor, Harbiş ve Hisareynspor.
NEFES KESEN MÜCADELE
C Grubu’nda şampiyonluğunu garantileyen Kocaelispor, ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisi Belediye Derince’yi her iki maçta da yendiği için son iki maçını kaybetse bile kupayı alacak. E Grubu’nda Harbişspor ise açık ara şampiyonluğunu daha önceden ilan etmişti. F Grubu’nda da Hisareyn matematiksel olarak mutlu sona ulaştı. Diğer gruplarda da amansız bir mücadele sürüyor. Bazı gruplarda son iki haftaya girilirken, nefes kesen bir mücadele gözleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz