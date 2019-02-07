U14’te 3 şampiyon belli, diğer sorular yanıt arıyor

Birçok grupta son iki haftasına girilen Kocaeli U-14 Futbol Ligi’nde 3 grubun şampiyonu belli oldu. Play-Off oynayacak bu üç takım Kocaelispor, Harbiş ve Hisareynspor.

NEFES KESEN MÜCADELE

C Grubu’nda şampiyonluğunu garantileyen Kocaelispor, ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisi Belediye Derince’yi her iki maçta da yendiği için son iki maçını kaybetse bile kupayı alacak. E Grubu’nda Harbişspor ise açık ara şampiyonluğunu daha önceden ilan etmişti. F Grubu’nda da Hisareyn matematiksel olarak mutlu sona ulaştı. Diğer gruplarda da amansız bir mücadele sürüyor. Bazı gruplarda son iki haftaya girilirken, nefes kesen bir mücadele gözleniyor.