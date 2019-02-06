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FETÖ’den gözaltına alınan 4 mühendis adliyeye sevk edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik çalışmalarda, gözaltına alınan 4 mühendis tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik çalışmalarda, F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli mühendislerin halen aktif olarak çalıştığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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