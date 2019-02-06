Kaza, sabah saatlerinde İzmit D-100 yolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hüsamettin Anik (26) yönetimindeki 48 F 1000 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önündeki 41 P 0803 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs ise yine önündeki 41 T 0357 plakalı taksiye çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, kamyonet sürücüsü Hüsamettin Anik ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Besrai Anik (31) ve oğlu Hüseyin Anik (5) yaralandı. Olay yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansında bulunan hemşire yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Anik ailesini Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 11:42 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:35 TSİ
İzmit'te zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
İzmit'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet minibüse, minibüs ise taksiye çarptı. Zincirleme kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz