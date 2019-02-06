Sezer: Yeni spor tesisleri kazandıracağız

AKP Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, SKM programları çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Davetlere katılan Sezer, Hasaneyn ve Nimetiye gençleri arasında oynanan dostluk maçına katıldı, maç sonrası da gençlere tatlı ikram etti. Sporun dostluk ve kardeşliği pekiştirdiğine dikkat çeken Sezer, "1 Nisan’dan sonra başlayacak yeni dönemde biz spora ve sporcuya önem verip, kent genelindeki spor tesislerini daha da arttıracağız" dedi.