AKP Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, SKM programları çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Davetlere katılan Sezer, Hasaneyn ve Nimetiye gençleri arasında oynanan dostluk maçına katıldı, maç sonrası da gençlere tatlı ikram etti. Sporun dostluk ve kardeşliği pekiştirdiğine dikkat çeken Sezer, "1 Nisan’dan sonra başlayacak yeni dönemde biz spora ve sporcuya önem verip, kent genelindeki spor tesislerini daha da arttıracağız" dedi.
Bugün 11:43 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:45 TSİ
Sezer: Yeni spor tesisleri kazandıracağız
AKP Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, SKM programları çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Bugün 11:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz