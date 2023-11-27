İzmit Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü seçmeleri tamamlandı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü 2023- 2024 sezonu için geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçmeler tamamlandı. 8-12 yaş ve 18 yaş üstü olmak üzere iki ayrı grubun yer aldığı Tiyatro Bölümü seçmelerine 130 aday katıldı. Adaylara eğitmenler tarafından belirlenen tiyatro eserlerinden monologlar verilerek sahnelemeleri istendi.
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Gençlerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu seçmeler sonucunda 8-12 yaş grubunda 35 kişi, 18 yaş üzeri grupta ise 45 kişi başarılı oldu. Uzman kadrosu ile yeni döneme merhaba diyen Tiyatro Bölümü’nde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri www.izmit.bel.tr adresinde yayınlandı. Seçmelerde başarılı olan adaylara, eğitmenleri tarafından ulaşılacak olup, derslerin gün ve saatleri bilgisi verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.