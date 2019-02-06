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Yağmur, satranç Milli takımında

Kocaeli'nin başarılı satranççıları, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda şampiyonluk için mücadele etti.

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Kocaeli'nin başarılı satranççıları, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda şampiyonluk için mücadele etti. Antalya’da düzenlenen şampiyonada 10 yaş kızlar kategorisinde Mavi Beyazlı sporcumuz Yağmur Görücü, Türkiye üçüncüsüyle aynı puanı toplayarak Türkiye 5’ncisi olmayı başardı. Bu derece Yağmur’un milli takıma girmesini de sağladı

EŞ PUANLA 5. OLDU

Kağıtsporlu sporcular 45 ilden 95 sporcu ile mücadele etti. Mavi Beyazlı Yağmur Görücü, 10 Yaş Kızlar Kategorisinde boy gösterdi. Yağmur,9 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile Türkiye üçüncülüğünü eş puan ile paylaşarak Türkiye 5’ncisi oldu.  Bu sonuçla sporcumuz milli takıma girmeye hak kazandı.

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