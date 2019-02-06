Hasan Gemici’ye çevre düzenlemesi

Kocaeli’de önemli müsabakalara ev sahipliği yapan Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nun çevre düzenlemesiKocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bu kapsamda spor salonunun etrafına farklı çeşitlerde ağaçlar dikildi.Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonunda salonun etrafı daha yeşil bir görüntüye kavuştu. Ekipler bölgede ilk olarak tesviye çalışması yaptı.