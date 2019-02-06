Kocaeli’de önemli müsabakalara ev sahipliği yapan Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nun çevre düzenlemesiKocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bu kapsamda spor salonunun etrafına farklı çeşitlerde ağaçlar dikildi.Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonunda salonun etrafı daha yeşil bir görüntüye kavuştu. Ekipler bölgede ilk olarak tesviye çalışması yaptı.
Bugün 11:45 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:47 TSİ
Hasan Gemici’ye çevre düzenlemesi
Kocaeli’de önemli müsabakalara ev sahipliği yapan Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nun çevre düzenlemesiKocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz