Mesut Özdemir: Birlikte hareket ediyoruz, bu da sahaya yansıyor

Her Pazartesi akşamı arkadaşımız Erdem Övüç’ün hazırlayıp sunduğu Spor 41 programına telefonla bağlanan Mesut Özdemir sorulara samimi yanıtlar verdi. Gol atmanın kendisi için önemli olmadığını, Kocaelispor’un kazanmasını her şeyden çok önemsediğini ifade eden Melo şu ifadelere yer verdi: Turgutluspor güçlü bir takımdı ve deplasmandaki maçın zor olacağını biliyorduk. Hazırlıklarımızı da buna göre yaptık.

RAKİP KALECİNİN KONUMU İŞİMİ KOLAYLAŞTIRDI

Tabii ki Kocaelispor olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Öncelikli olarak 1 puanı cebimize koyalım, 3 puan da çok güzel olur diye düşündük. İlk yarıda penaltı pozisyonu oldu ve golü bulduk. Ardından yemememiz gereken bir gol yedik. Maç ortada geçiyordu. İkinci yarıda şansa mı diyeyim bilmiyorum ama güzel ve kaliteli bir gol bulduk. Rakip kalecinin öne çıkması da benim son vuruşumu kolaylaştırdı açıkçası.

BENİM ROLÜM BİRAZ DAHA FARKLI

Çok mutlu oldum, ailemi sevenlerimi mutlu ettim. Dahası beni hiç tanımayan insanların söylemleri gurur vericiydi. Bunlar çok güzel ve çok farklı duygular. Allah herkese nasip etsin. Evet, gol atmak güzel ama gol atmamdan ziyade biz kazanalım bana yeter. “Orta saha gol atsın” falan diyorlar ama kendi açımdan olaya baktığımda benim rolüm biraz daha farklı. Takıma yüzde doksan, yüzde yüz katkı vermek benim için çok daha önemli.

FUTBOLCULUK FARKLI BİR ŞEY

Bazen o kadar mücadele ve efordan sonra bazen inanın ileriye çıkıp topa vuracak bir hal kalmayabiliyor. Bu hafta o gücü kendimde buldum ve ikinci denememde Allah da gol atmayı bana nasip etti. Dediğim gibi, kazanalım yeter, gol atmak önemli değil. Futbolculuk farklı bir şey. Arkadaşlık, beraber vakit geçirme, güzel insanlar ve güzel topluluk içindeysen mutlu olabiliyorsun. Bunun da saha içine yansıdığını düşünüyorum.

BİREYSEL GÖZÜKMEM İSTEMEM

Maçın ardından taraftarımız sağ olsun benden üçlü çektirmemi istedi. Ben de ikinci kaptanımız Murat Başak abiden izin alma gereği duydum. Başak abiye söylemesem de bir sorun yaşamazdım ama saygı anlamında bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü biz orada takım halinde hareket ediyoruz, her şeyi beraber başarıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir yerde bireysel gözükmek istemem.

BENİ ÇOK EZDİLER!

Taraftarımızın böyle bir görüşü ve isteği oldu. Bana göre başarı bunlarda saklı. Gol sevincine gelirsem de… Düşündüğüm bir sevinç şekliydi. Ancak takım arkadaşlarım sevinç esnasında beni çok ezdi. Hala üzerimde maçın değil, sevinçte ezilmenin yorgunluğu var. Arkadaşlarım da belli ki benim gol attığıma inanamamış ve gol atmama hasret kalmış. İnşallah böylesi güzellikleri yaşamaya devam ederiz.