Gündoğdu: Rakibe şok baskı galibiyeti getirdi

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, 2-1 kazanılan Turgutlu maçında, rakibin şok baskısına aynı şekilde karşılık verdiklerini belirtti ve 3 puanı kazandıklarını ifade etti.

15. DAKİKADAN SONRA KONTOL BİZDEYDİ

Gündoğdu, 15. dakikadan sonra kontrolü ellerine aldıkları belirterek şu düşüncelere yer verdi: Rakibimizin ön alanda bize baskı kuracağını düşündük ve nitekim de öyle oldu. Bunu bildiğimiz için biz de onlara şok baskı uygulayarak maça başladık. 15. dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen elimize geçirdik. Sağ kanatlarına devamlı uzun top atmaya çalıştılar ve Melih Vardar’a gönderdikleri yüksek toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Burada da bir pozisyon da yakaladılar. Allah’tan top Volkan’ın üzerine geldi.

PENALTI KARARINA TAKILDI

Gole kadar final paslarında biraz daha etkin olsaydık erken öne geçebilecektik. Penaltıdan attığımız golle skor avantajını yakaladık. Akabinde kalecimiz, güneşin de etkisi ile topu iyi uzaklaştıramadı. Dönen top rakibe geldi ve gol yedik. Oyundan düşmedik ve kontrolü elimize almaya devam ettik. Müthiş bir organizasyonla Sinan ile golü bulduk. Pozisyonda kaleci çift ayağı ile Sinan’ın üzerine gelse de top filelere gitti. Ancak hakem golü veremedi. Çünkü aklı penaltı kararındaydı. Hal bu ki penaltı pozisyonunda da rakip futbolcu Kadir eliyle resmen üstten itti.

MÜTHİŞ BİR GOL BULDUK

İkinci yarının ilk 10 dakikasında çok bocaladık. Sonrasında hakimiyeti elimize geçirdik. Geçiş oyunlarında final pasları sorunu yaşadık. Futbolcularımızdan özellikle ikinci bölgede çabuk, basit ve telaşsız oynamalarını istiyoruz. Tabii ki burada pas yüzdeniz yüksek olursa da sonuca ulaşabiliyorsunuz. İşte bu tür bir oyun ve 7 pas sonrasında Mesut ile müthiş bir gol bulduk. Kalan sürede rakibe pozisyon vermedik. Bizi yoran ve zorlayan Melih’in çıkması da bizim için kazanç oldu. Takım savunmamız iyiydi ve maçı kazandık. Rakibimiz de Play-Off’un dışında kaldı.

İKİ TAKIM DA İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADI

Bayburt’un yenilmesi tabii ki iyi oldu. Gölcük de biraz nefes aldı. Bizim Turgutlu galibiyetimiz 6 puanlık oldu. Ama inanın rakiplerimizin takılmasından ziyade bizim kazanmamız çok daha önemli önemli. Hafta sonu oynayacağımız Halide Edip maçını düşünüyoruz. Onlar da biz de ikinci yarıya iyi başladık. İçeride iyi ve coşkulu oyun ile 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Her zaman söylüyorum. Taraftarımız ile varız. Onlar tribünleri doldurduğu zaman maçı koparmamız daha kolay oluyor. 33 bin kişi ile bizi desteklerlerse çok seviniriz. Kulübümüze ekonomik anlamda da katkıları olur. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Erdem ÖVÜÇ