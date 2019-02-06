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Hazır mısın Gökdeniz!

Kocaelispor’da Kaptan Hamza’nın sakatlığı can sıkıyor.

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Kocaelispor’da Kaptan Hamza’nın sakatlığı can sıkıyor. Sağ ayak biceps kasındaki yırtık nedeni ile deneyimli futbolcu en az 3 hafta sahalardaki yerini alamayacak. Gözler ise Yeşil Siyahlıların genç kanat oyuncusu Gökdeniz’e çevrildi. Kasım 2001 doğumlu olan Gökdeniz antrenmanlardaki isteği ile dikkat çekerken, Bayrakdar’ın 11 rotasyonunda ilk sırada yer alacağı tahmin ediliyor. Halide Edip’i iyi analiz eden teknik adam Galip Gündoğdu’nun antrenmanlarda genç futbolcu ile yakın iletişimde bulunması, Gökdeniz’in Pazar günkü maçta sahaya 11’de başlayabileceği düşüncesini baskın hale getiriyor.

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