Kocaelispor’da Kaptan Hamza’nın sakatlığı can sıkıyor. Sağ ayak biceps kasındaki yırtık nedeni ile deneyimli futbolcu en az 3 hafta sahalardaki yerini alamayacak. Gözler ise Yeşil Siyahlıların genç kanat oyuncusu Gökdeniz’e çevrildi. Kasım 2001 doğumlu olan Gökdeniz antrenmanlardaki isteği ile dikkat çekerken, Bayrakdar’ın 11 rotasyonunda ilk sırada yer alacağı tahmin ediliyor. Halide Edip’i iyi analiz eden teknik adam Galip Gündoğdu’nun antrenmanlarda genç futbolcu ile yakın iletişimde bulunması, Gökdeniz’in Pazar günkü maçta sahaya 11’de başlayabileceği düşüncesini baskın hale getiriyor.
Bugün 11:56 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:57 TSİ
Hazır mısın Gökdeniz!
Kocaelispor’da Kaptan Hamza’nın sakatlığı can sıkıyor.
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Bugün 11:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz