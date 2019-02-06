Sezgin’den çağrı

Kocaelispor’un genç yöneticisi Mesut Volkan Sezgin, taraftara Pazar günü çok ihtiyaçları olduğunu belirtti ve şu düşüncelere yer verdi: Çok şükür her şey yolunda gidiyor. 20 haftada 40 puan toplandı. Yani maç başına 2 puan ortalaması demek. Bu ortalama sizi şampiyon yapar. Hafta sonu rakibimiz Halide Edip Adıvar olacak. Kesinlikle kolay bir maç değil.

YERİMİZİ ALALIM

Ancak bizde öyle inanmış bir oyuncu grubu var ki, özellikle iç sahada deviremeyeceği takım olmadığını düşünüyorum. Pazar günkü maçta en büyük gücümüz taraftarımız olacak. Şu bir gerçek ki potaya girdik ve taraftarımızın bize vereceği enerjiye çok ihtiyacımız. Çok önemli bir işimiz yoksa lütfen destek vermek için Kocaeli Stadı’ndaki yerimizi alalım.