Tayfun Balıkçı, CHP Körfez aday adayı oldu

CHP eski belediye meclis üyesi Tayfun Balıkçı, Parti binası önünde kalabalık bir grup İle başvuru dilekçesini ilçe başkanı Gülseren Altunal’a teslim etti. Altunal bu soğuk da Körfez'e sıcak getireceğiz" dedi. Başvuruya Hikmet Erenkaya Hereke eski belediye başkanı Ahmet Arıt Kirazlıyalı Kelediye Başkanı Cevdet Şahin ve çok sayıda partili katıldı.
GEÇMİŞE ATIFTA BULUNDU
Altunal ''Körfez'in değerli çocukları beraber olmayan çok mutluyum hep beraber Körfez'i yönetmeye hazırız. Bu soğuk havada dostlarımız abilerimizi aramızda görüyorum 25 sene Hüseyin Avni Şirin burayı yönetti bir daha şans gelmedi. Bir gün ben İstanbul’da çalışıyorum saban erken saatte birinin bir şeyler yaptığını gördüm. Dedim apartmana geldim herhalde apartmandaki arabalardan birini çalacak galiba. Döndüm arabanın uzun farları yaktım ki Hüseyin Avni şirin akşam atılan asfaltı ölçüyor. Ne yapıyorsunuz dedim dediki asfaltın kalınlığını ölçüyorum dedi. Arkadaşlar şimdi 1.330.000 bütçeli bir belediye yönetiliyor fakat görüyor musunuz 30 yıldır hiçbir çalışmalar yok 1977 senesinde Kocaeli Gazetesinde bir köprüde var bunda 5638 TL kişi başına bütçeden pay düşüyordu. Bakıyoruz şu anda 1880 TL düşüyor bu kadar bina bu kadar yol bu kadar altyapı bu kadar bu rakam İle yönetemiyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.