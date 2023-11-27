Tayfun Balıkçı, CHP Körfez aday adayı oldu

CHP eski belediye meclis üyesi Tayfun Balıkçı, Parti binası önünde kalabalık bir grup İle başvuru dilekçesini ilçe başkanı Gülseren Altunal’a teslim etti. Altunal bu soğuk da Körfez'e sıcak getireceğiz" dedi. Başvuruya Hikmet Erenkaya Hereke eski belediye başkanı Ahmet Arıt Kirazlıyalı Kelediye Başkanı Cevdet Şahin ve çok sayıda partili katıldı.

GEÇMİŞE ATIFTA BULUNDU

Altunal ''Körfez'in değerli çocukları beraber olmayan çok mutluyum hep beraber Körfez'i yönetmeye hazırız. Bu soğuk havada dostlarımız abilerimizi aramızda görüyorum 25 sene Hüseyin Avni Şirin burayı yönetti bir daha şans gelmedi. Bir gün ben İstanbul’da çalışıyorum saban erken saatte birinin bir şeyler yaptığını gördüm. Dedim apartmana geldim herhalde apartmandaki arabalardan birini çalacak galiba. Döndüm arabanın uzun farları yaktım ki Hüseyin Avni şirin akşam atılan asfaltı ölçüyor. Ne yapıyorsunuz dedim dediki asfaltın kalınlığını ölçüyorum dedi. Arkadaşlar şimdi 1.330.000 bütçeli bir belediye yönetiliyor fakat görüyor musunuz 30 yıldır hiçbir çalışmalar yok 1977 senesinde Kocaeli Gazetesinde bir köprüde var bunda 5638 TL kişi başına bütçeden pay düşüyordu. Bakıyoruz şu anda 1880 TL düşüyor bu kadar bina bu kadar yol bu kadar altyapı bu kadar bu rakam İle yönetemiyorlar.