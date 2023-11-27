Sosyal medyada gündem oldu: Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin liralık KPSS sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması bu akşam 1069'uncu bölümü ile ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Yayınlanan son bölümde 100 bin TL ödüllü soru sosyal medyada gündeme geldi.

Yarışmacı Tahir Akay'a sorulan soru şu şekildeydi:

ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması "KPSS" olan sınavın tam adı nedir?

A) Kamu Personel Seçme Sınavı

B) Kamuya Personel Seçme Sınavı

C) Kamuda Personel Seçme Sınavı

D) Kamu Personeli Seçme Sınavı

Yarışmacı, çift cevap joker hakkını kullandı ve ilk olarak D şıkkını seçti. Cevap yanlış olunca yarışmacı, ikinci hakkında A şıkkını seçerek bir sonraki soruya geçti.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan soru için birçok yorum yapıldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı soru için "Sanki biliyormuşum ama bilmiyormuşum da", "Çok kolay sorular çıkıyor derken gelen soru", "Şimdi biz hangi sınava giriyoruz?", "Doğru bildiğim yanlış çıktı" gibi yorumlarda bulundu.

50 BİN TL ALARAK ELENDİ

İkinci baraj sorusuna kadar ulaşan yarışmacı, 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacıya, "Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?" sorusu soruldu.

Şıklarda

A) Metin Akpınar'ın Zeki Alasya'ya

B) Halit Akçatepe'nin Kemal Sunal'a

C) Çetin Tekindor'un Cem Yılmaz'a

D) Şener Şen'in Kemal İmirzalıoğlu'na

seçenekleri yer aldı.

Önce telefonla joker hakkını ardından da seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı, 'D- Şener Şen'in Kenan İmirzalıoğlu'na' şıkkını seçti. Doğru cevap olan, 'C- Çetin Tekindor'un Cem Yılmaz'a' açıklanmasıyla yarışmacı Tahir Akay, 50 bin TL alarak yarışmadan elendi.

Kaynak: CUMHURİYET