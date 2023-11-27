CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut sosyal medya hesabından belediye meclis üyesi aday adayı olduğunu açıkladı. Burak Akbulut yaptığı paylaşımda, “Bugün İzmit'e daha fazla hizmet ve gençliğimizin enerjisini, dinamizmini belediyemizde daha fazla hissettirmek amacıyla, İzmit Belediye Meclis Üyesi aday adaylığımı birlikte paylaşmak istiyorum. Uzun yıllardır İzmit Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapmanın gururunu ve gelişimini taşıdım. Şimdi bu çalışmalarımı şehrimizin daha iyi bir eğitim alması ve gençlerimizin daha iyi bir gelecek bırakabilmesi için, belediye meclisinde daha etkin bir şekilde görev yapmayı hedefliyorum.” ifadelerine yer verdi.
- Siyaset
CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı aday oldu
CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmit Belediye Meclis Üyesi aday adaylığını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.