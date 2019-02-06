Esnaf, AKP’ye dert yandı

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Fethiye Caddesi’nde dükkanları bulunan esnaflarla kahvaltıda buluştu. Programa Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odarı Başkanı İsmail Çevikel, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve kadın esnafları katıldı. Sibel Gönül ve Karaosmanoğlu sohbet havasında gerçekleşen programda esnafların sorunlarını dinledi.

ESNAF BEKLENTİLERİNİ ANLATTI

İnönü Caddesi’nde bulunan Hoşgör Pastanesi’nde gerçekleşen esnafla buluşma programının ana gündem maddesi önümüzdeki mart ayında yapılacak olan esnaf festivaliydi. Esnaf festivalden beklentilerini Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’e iletti.

10 ESNAFTAN 8’İ DIŞARIDAN GELİYOR

Programa katılım gösteren esnaflardan ZK Eşarbın sahibi Uğur Karayiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, “Esnaf festivallerinde zaman zaman sadece bir bölgenin esnafı kabul ediliyor. Bu da bazı esnaflara ayrıcalık olmuyor mu? Zaten festivallere katılan esnaflara baktığınızda dışarıdan da birçok esnafın geldiğini görüyoruz” dedi. Karayiğit’e yanıt veren Karaosmanoğlu, “Ben festivallere dışarıdan katılım olmasına karşıyım. Bakıyoruz 10 esnafın 8’i dışarıdan. Kendi esnafımıza önem vermeliyiz” dedi.

PROGRAM SAATİ YANLIŞ BİLDİRİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül dün Fethiye Caddesi’nde bulunan kadın esnafların isteği ile bir esnaf buluşmasının sabah 09.00’da başlayacağı açıklanmıştı. Fakat esnafa ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na programın başlama saati 10.00 olarak bildirildiği için Sibel Gönül programa vaktinde geldi. Gönül katılımın artması için başka bir programa geçeceğini belirterek programın Hoşgör Pastanesi’nden ayrıldı. Sibel Gönül yaklaşık yarım saat sonra İbrahim Karaosmanoğlu’nun ardından programa geldi.

SİZİN DERDİNİZ ONUN DERDİ

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Benim telefonum 7/24 açık. Bir problem olduğu zaman İzmit Belediyesi'nin gönül rahatlığıyla başvurun. Ben, her zaman yanınızdayım. Ne kadar tezkeremi alsam da ben yine sizin müşterinizim. Sibel Hanım değer veren önemseyen biri. Milletvekilliği gibi siyasette önemli yerlerde rol aldı. Sizin derdiniz onun derdi. Sizin yüzünüz gülerse onunki de güler. Yapılması gereken ne varsa üstüne ne düşünüyorsa yapacağından eminim” şeklinde konuştu.

BURAYI AVM GİBİ YAPACAĞIZ

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Sibel Gönül ise, “Var gücümüzle çalışıyoruz. Esnafımızla birlikte neler yapabiliriz hepimiz oturup bakmalıyız. İstiklal, Fethiye, Cumhuriyet bunlar İzmit’in göz bebeği, buraları tekrar canlandırmanın yolunu bulup çalışmalar yapacağız. Burada herkesin onayıyla, herkesin içine sinecek bir şekilde projeleri değerlendirip hayata geçireceğiz. Burayı bir AVM gibi uzun saatler duracak şekilde insanların durmasını sağlamak için çalışmalar yapacağız” dedi.

DEĞİŞİKLİĞİ HEMEN FARK EDECEKSİNİZ

Gönül, “Tahir Büyükakın ile beraber uyum ve ahenk içerisinde çalışacağız. Böyle olmazsa zaten İzmit büyüyemez, gelişemez. Biz İzmit’i kazanacağımıza inanıyoruz. Ayrıca baktığınızda da sizlerin de takdiriyle 15 yıldır kazanıyoruz. Göreve geldiğim andan itibaren fark edeceksiniz değişiklikleri. Temizlik, tertip düzen bu gibi şeylerden anlayacaksınız benim göreve geldiğimi. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla başarının geleceğine sonuna kadar inanıyorum” diye konuştu. Selin BECER