CHP'DE İHRAÇ EDİLENLERE AF ÇIKTI!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulundu.

Yücel, ihraç edilenlerin Parti Meclisi kararıyla partiye döneceğini açıkladı.

Yücel, "Parti Meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin 100. yılı nedeniyle 100. yıl affı konusunda karar almıştık. Af talepleriyle ilgili içlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil 13 arkadaşımızın talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" dedi.

İşte affedilenlerin listesi:

Ethem Ejder Zengin, Mahmut Yıldırım, Tanju Özcan, İsmail Uysal, Timur Yalçıntuğ, Didem Yalçıntuğ, Niyazi Bakkalcı, Ünal Uysal, Ali Güneş, Emre Gelen, Hasan Akkaya ve Halime Öztürk.

Kaynak: CUMHURİYET