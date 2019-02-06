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Mutlu: En büyük desteği AK Partililerden alıyoruz

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu son günlerde gündeme gelen HDP ile ittifak yaptıkları iddialarını yalanlayarak “Başiskele’de en büyük desteği Ak Parti’ye oy veren kardeşlerimizden alıyoruz, eğer ki destek aldığımız seçmene bakarak söz söylenecekse Ak Parti ile ittifak yaptığımızı iddia etmeleri gerekirdi” dedi.

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Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu son günlerde gündeme gelen HDP ile ittifak yaptıkları iddialarını yalanlayarak “Başiskele’de en büyük desteği Ak Parti’ye oy veren kardeşlerimizden alıyoruz, eğer ki destek aldığımız seçmene bakarak söz söylenecekse Ak Parti ile ittifak yaptığımızı iddia etmeleri gerekirdi” dedi. Yerel seçimlerde hiçbir parti ile resmi bir ittifak yapmadıklarını vurgulayan Av. Zafer Mutlu “Ben Saadet Partisi adayı olarak karşınızdayım, hiçbir parti ile ittifak yapmış değiliz. Uzun bir süredir seçim çalışması yürütüyoruz ve her kesimden vatandaşımızın takdirini kazanıyoruz. Sadece kendi partimizin seçmenlerinden değil diğer tüm partilerin seçmenlerinden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu anlamda en çok destek aldığımız kişiler ise Ak Parti’ye oy veren kardeşlerimiz.” şeklinde konuştu.

AKILLARI BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

S.S 54 No’lu Yeniköy Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret eden Zafer Mutlu yaptığı konuşmada ittifak iddialarına değindi. Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği her yerde adalet vurgusu yaptığını ifade eden Mutlu “Biz adil bir seçim süreci olsun dedikçe birileri akılları bulandırmaya çalışıyor. Olmayan şeyleri varmış gibi anlatarak insanları yanıltmaya çalışıyorlar. Kapı kapı gezerek bizleri birileri ile ittifak yaptık diye karalamaya çalışıyorlar” dedi.

İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞMAN ETMEYİN

Siyasetin dilinin kavga dili olmaması gerektiğini belirten Mutlu “İnsanları birbirine düşman etmeyin, seçimler gelir geçer. Bizler aynı ilçede yaşayan insanlar olarak birbirimizin komşusuyuz. Seçimlerden sonra yine yüz yüze bakacağız. Peygamberimiz komşunun komşu üzerine hakkını anlatırken “Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben Allah komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim” diyor. Birbirimiz üzerinde bu kadar hakkımız varken sırf seçim kazanmak uğruna insanları ötekileştirmenin kimseye yararı olmaz” dedi.

KAYBETME KORKUSU İLE İFTİRA ATIYORLAR

“Oy kaybetme korkusu ile iftira atmaya başladılar. Biz de onlar gibi tüm vatandaşlarımızdan oy istiyoruz. Fakat bu güne kadar kendilerine oy veren insanların bu seçimde bizim ismimiz üzerinde ittifak ettiklerini görünce bizimle ilgili kara propagandaya başladılar” şeklinde konuşan Zafer Mutlu “Kimse ile ittifak yapmamış olmamıza rağmen bizi asılsız ittifaklarla itham etmeye başladılar. Kendi oylarını kaybetmemek için bizleri destekleyen insanları zan altında bırakıyorlar. Bu asılsız iddiaları dillerine dolayanlar Saadet Partisi’nin kimse ile ittifak içerisinde olmadığını fark edecek kadar akıllı kimseler lakin iftiradan onları alıkoyacak bir vicdana ne yazık ki sahip değiller” dedi.

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Yorumlar

(2)
02

sabri - çok bilmiş genel başkanın geçen seçimde CHP ile işbirliği yapmasaydı belki kazanırdın oy bile verirdim sana ama, sizde bu genel başkan ve meclisteki FETO hayranı vekiliniz olduğu sürece oy alacağınız tek kesim yeminli Erbakan hoca hayranlarından başkası değildir. alacağın oyu da söyleyim 10-12 % arasında oy alırsın. Akapartililer sana oy CHP ittifakınızdan solayı oy falan vermez,

Yanıtla . 0Beğen 06 Şubat 13:20
01

Korkmaz - Eğer siyasi kirliliğe uymaz adam gibi adam olarak kalırsan seçildikten bir süre sonra akpartiye gecmez ve saadetle cıktığın yola saadet ile devam edersen yani adam gibi adam değilde adam olarak hep halırsan sadece akpnın değil diğer partilerinde oyunu alır ve kalırsın seçmenine lütfen akpye geçmeyeceğinizde sözünü ver verki desteğimiz olsun

Yanıtla . 0Beğen 06 Şubat 12:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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