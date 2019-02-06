Sekapark-Plajyolu tramvay hattı o gün açılıyor

1 Ağustos 2017’den itibaren Kocaeli halkının hizmetinde olan Akçaray hattının 2. etabında sona gelindi. Test sürüşü geçtiğimiz günlerde yapılan 2. etabın ne zaman hizmete gireceği belli oldu. 9 Şubat günü saat 16:00’dan itibaren Akçaray tramvay hattının 2. etabında seferler başlayacak.

3 YENİ İSTASYON

Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray tramvay hattının Sekapark-Plajyolu bölümünde 3 yeni istasyon yapıldı. Duraklar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu olarak adlandırıldı. Seka Devlet Hastanesi–Okullar Bölgesi’nden oluşan birinci kısım, özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamında ise 600 metrelik ikinci kısım hayata geçirilecek.

8 KİLOMETRE

Öte yandan tramvay hattı giderek şehir geneline yayılıyor. Daha önce ihalesi yapılan projeye göre Kuruçeşme, Şehir Hastanesi ve Alikahya Stadyum güzergahında toplamda 8 kilometre olmak üzere üç yeni hat mevcut hatta entegre edilecek. Kuruçeşme hattı 1 kilometre uzatılarak Plajyolu tramvay hattına bağlanacak. Alikahya Stadyum hattı da 3,5 km uzanarak Yahya Kaptan’da mevcut hatla birleşecek.