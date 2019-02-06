CHP Kartepe adayı Karakadılar seçime hazır

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, seçim çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Kartepe Cevizdibi Restoran'da basın toplantısı düzenledi. Kartepe İlçe Baikanı Şeref Kırmızı, Kartepe meclis üyesi aday adayları Tugay Adak, Hasan Bayrak, Ayla Demir, Özlem Ejderoğlu Çankaya'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Karakadılar, "Sorunları biliyoruz, nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Kartepe’nin sorunlarını bilerek aday oldum" dedi.

'SORUNLARI BİLEREK BURADAYIZ'

Kartepe'nin sorunlarını bildiğini belirten Karakadılar, "Beş yıl içerisinde Kartepe'nin var olan sorunlarını gördük. Bu sorunları nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Biz yenileme ve değişimin kaçınılmaz olduğunu bildiğimiz için, yapılmayanları yapmak, eksik kalanları tamamlamak için burdayız. Biz Kartepe halkımızın, daha üretken, daha demokratik, daha özgür, daha çoğulcu, daha sosyal olması için burdayız. Biz ilçe halkımızın, doğumunda, düğününde, ölümünde her zaman yanlarında olmak, sevinçlerini ve acılarını birlikte paylaşmak için burdayız" şeklinde konuştu.

KARTEPE İÇİN CANLA BAŞLA

Türkiye'nin durumu hakkında eleştirilerde bulunan Karakadılar, "Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu durum, hem küresel hem de yerel çerçevede gerek ekonomik, gerek sosyolojik, gerekse ekolojik olarak da adeta adım adım geriye götürülmektedir. Bize düşen görev, burada projelerimizle, uygulamalarımızla öncelikle Kartepe olmak üzere hızlı şekilde ilerlemek için harekete geçmek ve çözüm üretmektir. Her türlü projelerimiz ile Kartepe’nin gelişimi için canla başla çalışacağız" dedi.

Çalışmalarda kadınları ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Karakadılar, "Benim için önemli konulardan bir tanesi kadınlara verilen hakların, hak sahibi kadınlar tarafından doğru kullanılabilir olmasıdır" diye konuştu.

GÜLER YÜZLÜ BELEDİYECİLİK

Açıklamalarına devam eden Karakadılar, "Belediyemizin girişinden en üst birimlerine kadar her birimde temel ilkemiz, haklımızın huzuru memnuniyetidir" diyerek güler yüzlü belediyecilik anlayışı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemizin kapısında duran güvenlik görevlisinden belediye başkanına kadar herkes güler yüzü ile sizlere hizmet edecektir. Güler yüzlü ve insan odaklı belediyecilik anlayışımız gereği olarak, her vatandaşın başkana ve yönetim kademesine doğrudan ulaşabileceği bir mekanizma oluşturulacaktır. Hem sanal hem de yüz yüze iletişim sağlanacaktır. Belirli kişilerin kısıtlı zamanlarda yetkililere ulaşmasından ziyade, haftanın her günü nöbetçi yönetici uygulamasına geçilecektir."

SAYDAM VE HESAP VEREBİLİR BELEDİYE

Belediyecilik anlayışlarından bir diğer ilkenin "saydamlık" olduğunu belirten Karakadılar, "Belediyemizin temel ilkelerinden biri hesap verebilirlik ve saydamlıktır. Bu doğrultuda hem başkan hem de yönetim kademesi mal varlıklarını, göreve başladıkları ilk gün açıklayacaklar ve her yıl güncelleyeceklerdir. Kartepe Belediye Meclisi toplantıları, belediyemizin internet sayfasından canlı yayınlanacak, böylece tüm halkımızın belediye çalışmalarını hem izleme hem de denetleme olanağı oluşturulacaktır" şeklinde konuştu.

MUHTARLARA BAŞKAN YETKİSİ

"Muhtarlara söz veriyorum" diyen Karakadılar, "Bütün Muhtarlarımız birer Belediye Başkan yardımcısı statüsünde olacak. Muhtarlarımızın belirlediği ailelere belediyemize ait olan Belediye Düğün Salonları ücretsiz olacak. Nikah masrafları ücretsiz olacak. Muhtarlar derneği Belediyemizin binasında olacak. Siyasi partilerin mahalle başkanları muhtarlarımızın önüne geçemeyecek. Her mahallede kurulacak olan mahalle meclisleri muhtarlarımıza bağlı olacak. Mahallelerde yapılacak olan projeler muhtarlarımızın görüşlerine ve bölge halkının taleplerine göre belirlenecek" ifadelerini kullandı.

ULAŞIM SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

Asgari ücretle çalışan Kartepe'lilere de Belediye düğün salonları ve nikah işlem ücretleri ücretsiz olacağını planlayan Karakadılar, aynı zamanda Kartepe belediyesi sınırları içerisinde ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yol ücretleri günde bir sefer gidiş dönüş olmak üzere belediye tarafından karşılanacağını belirterek çözüm önerilerini şu sözlerle açıkladı:

"10 belde ve 10 köyden oluşan kentimizin acilen çözülmesi gereken ulaşım problemi vardır. Kent merkezine 20 mahalleden tek vasıtayla ulaşım yok. Ring servislerin sayısını arttırarak, Ulaşım Kooperatiflerimizle birlikte öğrenci ve yolcu taşımacılığı sorunu çözülecektir. Çevremizi ve doğayı korumak adına acil eylem planı hayata geçireceğiz. Önceliğimiz atıkların evde dönüşümünü sağlayarak ortaya çıkan çöp oranını azaltmak olacaktır. Geri dönüşüm planlaması ile belediyemize gelir kazandıracağız."

DERELERİN ISLAH SORUNU

Dereleri doğaya uygun ıslah etmek gerektiğinin altını çizen Karakadılar, "Doğal yaşamı korumak yerine dereleri kanala çeviren anlayışı sona erdireceğiz. Kara ve su canlılarının yaşamını engelleyen bu anlayışı değiştirecek, en büyük zenginliğimiz olan doğamıza sahip çıkacağız. Dereler ıslah edilerek bazıları üretim için tarıma bazıları da turizme kazandırmak için göletler, yürüyüş parkurları, köprüler, banklar, ışıklandırmalar, bisiklet yolları, derenin tabanı ve etrafı doğal taş elemanları ile kaplanacaktır" dedi.

TOPRAK ANALİZLERİ YAPILACAK

Tarıma elverişli alanların tespit edileceğini belirten Karakadılar, "Toprak analizlerinin yapıldıktan sonra çeşitli meyve ve sebzelerin üretimini mülk sahibiyle veya belediye kanalıyla kiralanıp üçüncü şahıslar üzerinden üretim yaptırmayı hedefliyoruz. Belediye ye bağlı bir kooperatif kurulup önce iç piyasaya daha sonra yurtdışına direk üreticiden satış yapmayı hedefliyoruz. Böylelikle kadınların ve gençlerin işsizlik sorununa da çözüm bulacağız.Verimi ve randımanı yüksek üretim için ıslah çalışmaları artırılacak. Hayvancılıkta, ari, hastalıklara dayanıklı ırklar elde etmek için, 'Halk Elinde Islah' projesi kapsamında çiftçiye ıslah eğitimleri verilerek, ırkların ıslah edilmesi sağlanacak" diyerek bilgi verdi.

'KARTEPE'YE HASTANE KAZANDIRACAĞIZ'

Kartepe'nin yeterli hastaneye sahip olmadığını vurgulayan Karakadılar, "Gerekli tüm mercilerle iletişime geçilip Devlet Hastanesinin yapılması için fiziki koşulların sağlanmasına her türlü katkıyı sunacağımızı, var gücümüzle mücadele edip ilçemize hastane kazandıracağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

'MAHALLELERİMİZ KREŞE KAVUŞACAK'

Belediyeye bağlı belli mahallelerde kreş açılması gerektiğini ifade eden Karakadılar, “çocuğa annesi bakar” kavramını ortadan kaldırmayı hedeflerini belirtti. "Kadınların iş hayatında daha fazla yer sahibi olması için her 5 mahalleye 1 kreş ile okul öncesi öğretmenlerimize iş imkanı sağlanacaktır" diyen Karakadılar, "Emeklilerimizin, yaşlılarımızın hayatına konfor katmak, engellilerimize iyileştirme olanağı sağlamak için 'Kaliteli Yaşam Merkezi' kurulacak" diyerek projeler hakkında bilgi verdi.

GENÇLER KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURACAK

Çocuk ve gençlere özel projeler hazırladıklarını söyleyen Karakadılar, şu açıklamayı yaptı: "Çocukların özellikle bilime karşı merak duymalarını sağlamak için bilim merkezi kuracağız. 10 Beldeye laboratuvarlar (Kimya, Fizik, Biyoloji) kurup, uzman kadro oluşturularak çocuklara ilgi duydukları alanlarda eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir. Bölgemizin en büyük sorunu olan uyuşturucu ile mücadele için rehabilitasyon merkezleri kurularak sokakta olumsuz koşul ve ortamlarda risk altında çocuklara ve gençlere bu ortamlardan uzaklaştırıp, mesleki, sportif milli ve manevi değerler konusunda yapılacak eğitimler ile gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutularak ailelerine ve topluma kazandırmaktır. Oba çadırı, köy pazarı, köy kahvesi, köy evi, yürüyüş yolları, yöresel yiyecek ve el sanatları satış alanı, hobi bahçeleri, çocuk oyun alanları ve çeşitli kanatlı hayvanlar ve midilliler olacak. Bu alanlarda çocuklarımız sokakta sosyalleşecek ve bölgemizin turizm değeri yükselecektir. Apartmanda yaşayan çocuklara köy hayatını sebze meyve yetiştirilmesi, ağaçların tanıtılması hayvan bakımı öğretilmesi, üretim ve tarımın önemini aşılayabilmek hedeflenmektedir."

'ESNAFIN SIKINTILARINI ÇÖZECEĞİME SÖZ VERİYORUM'

Kartepe bölgesinde işsizliğin azaltılması yönünde projeler hazırlayan Karakadılar, bölge refahını yükseltebilmek için Kartepe sınırları içinde bulunan imalathane, küçük esnaf ve orta ölçekli fabrikalarla görüşülerek istihdam sağlamaları için çalışacaklarını belirtti. Çocuk veya yaşlı bakmakla yükümlü olup evden ayrılamayan kadınlarımızın Kartepe markalı ürünleri belediye sınırları içerisindeki market ve mağazalarda reyonlar oluşturularak gelir elde etmelerini sağlayacaklarını belirten Karakadılar, "Her mahalleye kurulacak mesleki eğitim merkezleri ile kadınlarımızı üretime katmak adına çalışmalar başlatılacak. Bölgemizde bulunan eğitim veren (KARMEK) kurslarında meslek öğrenen bayanlarımıza atölyeler kurup kadınlarımızın ev ekonomisine katkı yapmalarını sağlamak. Kadınların ürettikleriyle ekonomiye katkıları büyüyecek, hane geliri yükselecek" dedi.

TURİZME ÖZEN GÖSTERİLECEK

Açıklamalarında turizm sorununa da değinen Karakadılar, "Samanlı dağlarının tekelleşmesinin önüne geçip halka açacağız. Bölgemiz coğrafi yapısından dolayı dünyanın en güzel ormanları ve akarsularına sahiptir. Bu ormanlarda dağ yürüyüşü, doğa sporları, kayak ve mesire alanlarının çok rahat ve masrafsız şekilde kullanıma açılıp bölge halkına ve ekonomisine katkı sağlayacağız. Her mahalleye basketbol sahası yapacak, Kartepe basketbol takımı kuracağız. Okullarda sürekli öğrenci taramaları yapılarak yetenekli öğrencileri tespit edip ve Kartepe basketbol takımının alt yapısına katacağız. Kartepe Bisiklet Kulübü kurulacak. Bisiklet yolları, bisiklet park yerleri ile birlikte ilçe içi trafiğinde bisiklet kullanımının yaygınlaşması sağlanacak" şeklinde konuştu.

ENGELSİZ YAŞAM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

"Engel tanımayan Kartepe Projesi" hedefleyen Karakadılar, "Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi projesiyle engelli yakınlarına sürekli eğitim ve psikolojik danışmanlık sağlanacak. Engelliler Huzur Evi ve Engelliler Park Projeleri ile bu vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselteceğiz. Belediyemizin emek ve iş piyasasının gereksinimleri doğrultusunda açacağı istihdama dönük meslek edindirme kursları işlevsel olarak uygulanacaktır. Belediye bünyesinde kentin çeşitli yerlerinde açılacak olan İstihdam Araştırma ve İşe Yerleştirme Ofisleri (İYO), Kartepeli gençler ile emek piyasası arasında bir köprü görevi üstlenecektir. Bu ofisler sadece iş bulma amaçlı değil aynı zamanda eğitim ve meslek alanlarındaki kazanımların kariyere etkisi konusunda danışmanlık yapacaktır" dedi.

KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ YAPILACAK

Her mahalleye 7/24 açık Kütüphane Projesiyle tasarlayan CHP Kartepe adayı Karakadılar proje hakkında, "Kartepe Kent Müzesiyle çocuklara eski mahalle oyunlarının öğretilmesi, trafik eğitimlerinin verilmesi ve temel gelişimlerine katkı verici temaların oluşturulması hedeflenmektedir. Etrafı temizlenerek yürüyüş yolları ve bisiklet yollarının yapılması. Sapanca Gölüne insan girişine engel olunarak kuş cenneti yapılması sayesinde ekolojik düzeni koruyacak ve hem çevre hem turizm açısından katkılar elde edeceğiz. Kanalın etrafı temizlenilerek yürüyüş yolu yapılması ve balık turizmine açılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

KARTEPE SENATOSU HAYATA GEÇECEK

"Yolu Kartepe’den geçmiş, her alanda başarılı insanları ilçenin yönetiminde aktif olarak değerlendireceğiz" diyen Karakadılar, "Belediye Meclisi'nde aktif danışma alanları oluşturarak bu birikimleri ilçemize aktaracağız. Buradan gelecek önerileri Meclis gündemine taşıyacağız. 'Plastik poşete ve çevre kirliliğine son' sözünden yola çıkarak okul ve evlerden kampanyalar ile atık kağıt ve pamuklu kumaşlar toplanacak. Toplayacağımız atık kağıt ve her türlü pamuklu kumaşlar üretim merkezimizde kadın ve engelli vatandaşlarımız tarafından el yapımı kağıt ile yeniden hayat bulacak. Kadın ve engelli vatandaşlarımız için istihdam alanı yaratmış olacağız" dedi.

'ÇİFTÇİ ÜRETECEK, KARTEPE DOĞAL SÜT İÇECEK'

Kartepe Belediyesi Halk Süt Projesi tasarladığını belirten Karakadılar, proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Çiftçimizin üreteceği süt ile bir taraftan ilçemizde kırsal kalkınmaya destek olurken, bir taraftan da Kartepe halkının sağlıklı, ekonomik ve doğal süt ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyoruz. Kartepe Süt Üreticileri Birliği kuracağız. Kartepeli üreticilerden alınan sütler her türlü kontrol den geçirildikten sonra sağlıklı ve doğal bir şekilde Kartepe halkına ulaştırılacak. Sosyal belediyecilik ilkesi gereğince sağlıklı nesiller ve en temel tüketim maddesi sütü katkısız güvenli ve ekonomik bir şekilde tüketilmesi amacıyla HALK SÜT kuracağız. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla zor günler geçiren Kartepeli süt üreticilerine destek olacağız. Ve son olarak Lojistik firmalarının organize sanayi bölgelerindeki sevkiyatlarında en büyük problemleri olan Tır Parkı sorununu derhal çözüme kavuşturacağız." Ekin EKEN