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Emekli aşçı Dursun Turanlı hayatını kaybetti

Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Glayör Sokak’ta ikamet eden Dursun Turanlı(68) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti.

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Emekli aşçı Dursun Turanlı hayatını kaybetti mask

Orman Müdürlüğünden emekli aşçı ve 4 çocuk babası olan Dursun Turanlı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip Balaban Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Balaban Köy Mezarlığında toprağa verildi.
# vefat, emekli

27 Kas 2023 - 19:02 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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