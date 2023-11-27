İşte Kocaeli'deki belediyelerin bütçeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı meclisi Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 2024 yılı 32 milyar TL olan Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yanı sıra Gebze’nin 2 milyar 750 milyon TL, İzmit’in 2 milyar 24 milyon TL, Çayırova’nın 1 milyar 878 milyon 940 TL, Darıca’nın 1 milyar 875 milyon TL, Kartepe’nin 1 milyar 460 milyon 500 TL, Körfez’in 1 milyar 330 milyon TL, Başiskele’nin 1 milyar 177 milyon TL, Gölcük’ün 1 milyar 145 milyon TL, Derince’nin 700 milyon TL, Dilovası’nın 611 milyon 461 bin TL, Kandıra’nın 388 milyon TL, Karamürsel’in 200 milyon TL bütçesi olduğu belirtildi. Muhalefet üyelerinin şerh koyduğu bütçe oy çokluğuyla meclisten geçti.

İŞTE 2023-2024 KIYASLAMASI

Kocaeli'deki belediyelerin 2023'teki bütçeleri, 2024'teki bütçeleri ve aradaki artış miktarı şu şekilde: