Elon Musk İsrail'de

ABD'li iş insanı ve SpaceX tarafından işletilen Starlink'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in Tel Aviv kentine geldi.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail'e gelen "Musk'ın, İsrail'in onayı olmadan Starlink uydularını Gazze üzerinde aktif hale getirmemeyi kabul ettiğini" söyledi.

İnternet erişiminin olmadığı kırsal ve izole bölgelerde internet erişimi sağlayabilen Starlink uyduları hakkında Karhi, "Starlink uydu ünitelerinin Gazze Şeridi de dâhil olmak üzere İsrail'de sadece İsrail İletişim Bakanlığı'nın onayıyla işletilebileceği" konusunda "prensip anlaşmasına vardığı için" tebrik etti.

Gazze'ye yönelik saldırılarında İsraili, Gazze'deki iletişim kulelerini yıkmış ve kuşatma altındaki bölgenin tüm internetini kesmişti.

Musk, X sosyal medya platformu hesabından, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze'deki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

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Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Musk'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

Sosyal medya platformu X'te "antisemitik söylemlere izin verdiği" suçlamasıyla karşı karşıa kalan Musk, X'in Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde ettiği tüm geliri, İsrail'deki hastanelere ve Gazze'de faaliyet gösteren bir insani yardım kuruluşuna bağışlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: CUMHURİYET