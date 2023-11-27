49 yaşındaki iş insanı, yeniden ilkokula başladı

Akdeniz Üniversitesi Kimya bölümünden 1997 yılında mezun olan ve İstanbul'da makine ekipmanları üzerine iş yeri açan Berat Öztürk, 2017 yılında beyin kanaması geçirdi.

YAŞAMASINA MUCİZE GÖZÜYLE BAKILDI

Hafıza kaybına yol açan rahatsızlığı sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Berat Öztürk, yaklaşık 2 sene önce anne ve babası ile kardeşlerinin de yaşadığı memleketi Ordu'ya döndü.

Ağabeyiyle aynı apartmanda 23 yaşındaki kızıyla yaşayan Berat Öztürk komşularının tavsiyesi üzerine yeniden okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Altınordu Halk Eğitimi Merkezine başvuran Berat Öztürk 1,5 aydır eğitim görüyor.

49 yaşındaki Berat Öztürk, pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiğini, bu süreçte doktorların yaşamasını mucize olarak gördüğünü söyledi.

"ARTIK YAZILARI KENDİ KENDİME OKUYABİLİYORUM"

Hastalığı nedeniyle hafızasını ve yürüme yetisini kaybettiğini anlatan Berat Öztürk fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladığını anlattı.

Silinen hafızası nedeniyle okuma ve yazmayı tamamen unuttuğunu, market ya da fırına gittiğinde alacağı ürünün adını bilmediği için, "Şu şeyi bana verir misiniz?" diyerek yardım istediğini dile getiren Berat Öztürk okuma yazma eğitimine başlamasıyla ürün isimlerini söyleyebildiğini aktardı.

Berat Öztürk, kursun kendisine çok şey kazandırdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yeniden okuma yazma öğrenmekle çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Artık gördüğüm yazıları kendi imkanlarımla az da olsa yazabiliyor ve okuyabiliyorum. İnşallah çok daha iyi olacağımı düşünüyorum."

"İLKOKUL ÖĞRENCİSİ GİBİ SIFIRDAN BAŞLADIK"

Sınıf öğretmeni Hikmet Pala ise öğrencisi Berat Öztürk'ün kendilerine başvurduğunda kendisini zor ifade ettiğini söyledi.

Berat Öztürk'ün üniversite mezunu olduğunu, askerliğini yedek subay olarak yaptığını, kendisine ait iş yerinde 50 kişiye istihdam sağladığını belirten Hikmet Pala, "Bu hastalığı sonrası hafızası siliniyor ve hiçbir şey hatırlamıyor. Konuşmayı bile unutmuştu" diye konuştu.

Hikmet Pala, Berat Öztürk ile özel ilgilendiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Öğrencimiz kalem tutmayı dahi bilemiyordu. Biz kendisiyle ilkokul öğrencisi gibi sıfırdan başladık. Heceleyerek harfleri öğretiyoruz kendisine."

"Aradan geçen 1,5 ayda çok hızlı ilerleme kaydetti. Kendisinin hafızası yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Okuma yazma öğrenmeye başlayınca söyleyemediği kelimeleri söylemeye başladı."

Sınıfta okuma yazma üzerine tekrar yaptıklarını anlatan Hikmet Pala, şöyle konuştu:

"Berat Öztürk yavaş yavaş sosyalleşmeye de başladı. Bu eğitim ona çok iyi geldi. Daha önce üniversite tahsili yapmış olmasının avantajını da yaşıyor. Daha iyi noktalarda göreceğiz kendisini. Birkaç ay içerisinde tamamen okur yazar duruma geçeceğine inanıyorum."

Kaynak: KARAR