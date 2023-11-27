Bizi demokrasi var diye kandırıyorlar!

Bunun için siyaset yapanların önce kendi içinde adaleti yerleştirmeleri, kendi gelecekleri için bile olsa hak, hukuk ve adaletten sapmamaları gerekir.

Biz de öyle mi?

Bizim demokrasimizin anahtarı, tanıdık bulmak, torpilli olmak, bir basın grubunu arkasına almak ve para sahibi olmaktır.

Bilgi donanımınız ne kadar mükemmel, toplumda karşılığınız ne kadar çok, siyasete yatkınlığınız ne kadar iyi olursa olsun, kalem genel başkan ve çalışma arkadaşlarının elinde. Tanıdık değilseniz, siyasi torpiliniz yoksa sizin aday gösterilmeniz mümkün değil. Bakınız Kocaeli halkın içinden gelmeyen, Kocaeli ile tarihi bağı olmayan, Kocaeli’yi temsil gücüne sahip olmayan kişilere rastlarsınız. Oysa ki aday tespitlerinin parti üyeleri tarafından ön seçimle yapılması ve bu şekilde seçimde adaletin sağlanması, öncelikle Kocaeli’nin yani kentin temsilinin, temsilde adaletin sağlanması gerekmez mi ?

Önseçim olmadan, temsilde adalet sağlanabilir mi? Şu ana Anayasa tartışmaları yapan siyasilerin öncelikle seçme ve seçilme hakkı konusundaki haksızlığı gidermesi, bu konudaki eşitsizliği ortadan kaldırması, demokrasi görünümü altında demokrasi ile uzaktan yakından alakası kalmayan sistemin düzeltilmesini sağlamaları gerekmez mi?

Parası olan, basını arkasına alan ve tanıtımı daha iyi yapan adaya system yol verirse ağzınla kuş bile tutsa parasız adayın sonuç alma olanağı var mı? Bu şekilde paranın gücünü kullanarak siyasette yer edinilmesine devletin engel olması ekonomik açıdan da seçimde adaleti, temsilde adaleti sağlaması gerekmez mi? İYİ Partide olduğu iddia edilen kayıtsız para aktarmalarının diğer siyasi partilerde olmadığını kaç kişi söyleyebilir.

Bu köşede defalarca yazdım. Anayasa tartışmalarından önce ilk yapılacak iş siyasi partiler kanununun değiştirilmesi ile milletin özgürce siyaset yapmasının, seçme ve seçilme hakkının sağlanmasının, temsilde adaletin yerine getirilmesinin önünün açılması gerekir. Bu şekilde genel başkanların kendi yakınlarını, yandaşlarını, söz dinleyenlerini aday listelerine koymalarının önü tıkanır ve iller gerçek temsilcilerine kavuşur. Memleketin sorunları daha iyi çözülür.

İkinci iş siyasetin finansmanının denetlenmesine dair kanundur. Bu şekilde mafya dahil para babalarından, karşılığında ihale bekleyen iş dünyasından para alarak, siyaset yapanların değil, özgürce siyaset yapanların yani demokrasinin önü açılır. Parası olan değil gerçekten nitelikli ve toplumsal karşılığı olanlar seçilir ve millete faydalı olurlar.

Bir diğeri ise siyasi ahlak yasasıdır. Türk siyaseti o kadar bozuldu ve çürüdü ki artık gerçekten bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç var. Bu şekilde siyasetin ahlakının ve kutsallığının ne yazık ki artık yasa ile korunması gerekiyor.

Bir önemli konu ise basın kanunu yaparak, basının büyük sermayenin elinden kurtulması, basının basın emekçilerinin eline verilmesi ve devletin basına sosyal devlet anlayışı içerisinde destek olmasıdır. Bunlar yapıldığında demokrasimiz rayına oturur. Millet gerçek temsilcilerine kavuşur ve böyle oluşacak bir mecliste ancak Anayasa dahil her türlü yasa yapılır. Yoksa bugün yaşanan sistemin demokrasi ile uzaktan yakından alakası yok. Bizi bal gibi demokrasi var diye kandırıyorlar, bilesiniz

Fahri Örengül