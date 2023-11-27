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Maksut Temel yaşamını yitirdi

İzmit Kuruçeşme Amber Sokak’ta ikamet eden Maksut Temel(92) yaşlılık sebebiyle vefat etti.

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Maksut Temel yaşamını yitirdi mask

İnşaat işçiliğinden emekli ve 3 çocuk babası olan Maksut Temel’in cenazesi ikindi namazına müteakip Kuruçeşme Fatih Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
# emekli

27 Kas 2023 - 20:44 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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