AKP'den aday adayı Alim Baş, projelerinden bahsetti

Mimar Alim Baş Çayırova AKP Belediye Başkan Aday Adaylığı süreciyle ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile birlikte başlayacak 5 yıllık yeni dönemde ilçemizin de aralarında olduğu yerleşim yerlerinde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarları ve ihtiyar heyeti azalarını seçeceğimiz yeni bir demokrasi şöleni sürecine girmiş bulunuyoruz.

Çayırova’da doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir iş insanı, mimar olarak 70 yıla yakın bir zaman önce dedemin Çayırova’ya yerleşerek başlattığı bir bayrak yarışını ailem adına sürdürmeye çalışıyorum. Belki çoğunuz gibi Çayırova’da, İstanbul-Kocaeli-Bursa üçgeninde benden sonraki kuşakların da huzur ve refah içinde, tüm akranlarıyla birlikte yaşaması için sizler gibi evimden çıkıyor, çalışıyor, emek harcıyorum.

Bu küçük ama güçlü ilçenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum

Çayırova’da hayatıma şekil veren bir ilkeyle yaşamaya çalışıyorum. “Ben, daha iyisini nasıl yaparım?” Tüm hayatımı dedemin, a beni yetiştirirken tembihlediği bu soruyla hayata ve meselelere baktım. Bu sorunun cevabını yaşadığım ilçe için de arıyorum. Ülkem için de arıyorum. Lise çağlarından beri “daha iyisini nasıl yaparım” tembihi bana Recep Tayyip Erdoğan’la siyaset yapma, Ak Parti teşkilatlarının her kademesinde çalışma, “daha iyisini nasıl yaparım” felsefesinin siyasette karşılığı olduğunu öğrenme fırsatı sağladı.

Bugün 20 yıldır fiilen, 40 yılı aşkın süredir bir davaya dönüşerek, daha iyisini nasıl yaparım noktasında, kendisinden başka rakibi olmayan, kendisiyle daha iyisini nasıl yaparım derdiyle siyaset yapan Ak Kadroların arasında yetişmiş olmaktan gurur duyan bir kardeşiniz olarak karşınızdayım.

Ak Belediyecilik için 31 Mart 2024 seçimleri; Ak Belediyeciliğin daha iyisini nasıl yaparım kaygısını taşıyan kadrolarımızın yarışıdır. Bugün bu yarışa katılıyorum. Sizlerin aracılığıyla Çayırova Ak Parti Belediye Başkan Aday Adaylığına başvurduğumu ilan etmek istiyorum.

Genç bir ilçe olarak “daha iyisini nasıl yaparım” şiarıyla yetişmiş bir kardeşiniz olarak öncelikle ilçemizde görevlerini başarıyla ifa etmiş tüm Ak kadrolara huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu bayrak yarışında yetiştirdiği genç kuşaklara bayrağı devralmak için fırsat sunan Ak Parti’yi ülkemiz ve dünya siyasetinde bir ekole dönüştüren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve partimizin ilçemizde, şehrimizde, ülkemizde emek veren tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri yeni bir daha iyisini yapma fırsatı ve bu alanda Çayırova’yı ilçe ekonomisiyle, dirençli ve kalkınmış kent alt, üst yapısıyla, kapsayıcı sosyal belediyecilikle, modern belediyecilik ilkeleriyle, ayakları yere basan projelerle, kimliğine bakmaksızın tüm sakinlerine hizmet sunan belediyecilik anlayışıyla ileri bir noktaya taşımak için tüm Çayırova’yı, sizleri, seçmenleri yeni bir döneme başlamaya davet ediyorum.

Çayırova, neredeyse tüm şehirlerden göç alarak, ülkemizin ve dünyanın önemli markalarını, girişimcilerini çekerek büyüme ve gelişme potansiyelini artırdıkça daha fazla hizmeti talep eden bir şehire dönüşüyor. Bu dönüşümün dinamosu olabilecek bir belediye vizyonu, misyonu inşa etmek için, mevcudu artırmak, eksiği tamamlamak için 2019’da koyduğum belediye başkan aday adaylığı talebimi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de sürdürüyorum.

Yaşım itibariyle Çayırova’nın 30 yıl önce sunabildiği imkânların çok ilerisindeyiz. Lakin olması gereken imkânlar için yürüyecek daha yolumuz var. Bu yolu yürümemiz gerekiyor. Vakit harcamadan, yorulmayı aklımıza getirmeden, enerjimizle, bilgimizle, tecrübemizle kalkınmış, güçlü Çayırova hedefine ulaşmamız gerekiyor. Potansiyelimize baktığımda, bunun daha fazla yatırıma, imkâna, hizmete dönüşebileceğini görüyorum.

Aday adayı olma konusunda uzun süredir beni cesaretlendiren, gençlik kollarında uzun süre sırt sırta, omuz omuza siyaset yaptığım genç arkadaşlarım, 3 kuşaktır komşuluk hukukunu yaşattığımız Çayırova’lı hemşehrilerim, meslektaşlarım, dostlarımın teşvikiyle,

Ama yeri geldiğinde Yüz yüze görüşmelerle, yeri geldiğinde bilimsel anketlerle, yeri geldiğinde ilçemizdeki kültür grupları, yaş grupları, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerine ziyaretlerle, rıza arayarak,

Avrupa ve ülkemizden başarılı kent politika ve uygulamalarını inceleyerek, yerinde bilgilenerek, uzmanlarıyla istişareler ederek oluşturduğum bilgi, deneyim dağarcığıyla,

Çayırova’nın daha iyisini yapabilme potansiyeline sahip olduğunu görüyorum, biliyorum ve bu bayrak yarışına belediye başkan aday adaylığına Bismillah diyerek başlıyorum.

Bu yarış kutlu bir yarış. 40 yıl önce genç bir adamın başlattığı kutlu bir yarış.

Hedefimiz: Türkiye Yüzyılının Parlayan Şehri Çayırova

Sloganımız “Alim Baş’la / Çayırova için Canla Başla”

Ak Belediyeciliğin daha iyisini; Yine Ak Parti’nin yapabileceğini; yine göstereceği bir yarış. Bu yolculuğun sağlam, gerçek, bilimsel çalışmalara dayandığını sizlere takdim ettiğimiz çalışma dosyamızda göreceksiniz. Bu yaklaşımla daha iyisini yapmak için yararlanacağımız projeleri de sizlere takdim ettiğimiz dokümanda göreceksiniz.

Bu bilgiler, bu beyanlar, daha iyisini yapabilmek için yola çıkmış, Çayırova’ya aşkını siyasetle bütünleştirmiş bir kardeşinizin, eminim ki bu ilçede yaşayan her bireyin 31 Mart 2024’de oy vermek suretiyle fırsat tanıyacağı yolculuğunun seyir defteridir. Yol haritasıdır. Ve bu yolculuğun her aşamasında, her birinizi takım arkadaşı, ekip arkadaşı gördüğümü bilmenizi istirham ederim.

Bu niyet ve temennilerle her birinize katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Mimar Alim Baş’a yöneltilen sorular arasında “AK Parti, Mevcut Belediye Başkanını tekrar aday göstermek varken sizi ya da başka bir adayı neden aday göstersin? Bünyamin Çitçi’yi başarısız mı buluyorsunuz?” sorusuna ve bir dönem siyasette beraber yol yürüdüğü İbrahim Sekmen’in aday adaylığı ile ilgili olarak Alim Baş’ın verdiği cevaplar, Çayırova’nın farklı ve pozitif bir siyasetçi ile tanıştığını gösteriyor.

Mimar Alim Baş, Bünyamin Çiftçi’nin aday adaylığına yönelik olarak: “Biraz önce arz ettiğim gibi” mesele başarılı – başarısız meselesi değil. Daha iyisini nasıl yaparız meselesi. Dolayısıyla Ak Parti’ye yıllarca emek vermiş, görev ve sorumluluklar üstlenmiş, siyaseten bilgi ve deneyim kazanmış her Ak Parti’li bu parti kültüründe, daha iyisini yapmak için yeni görevler, sorumluluklar talep edebilir. Ak Parti aslında bu geleneği gerçek anlamda teşkilat yapısında yaşatan tek partidir ve o yüzden milletimizin sürekli teveccühünü kazanmaktadır. Net ifade edeyim. Ancak kişinin yetişmesinde emek verdiği kuşaklara güvenmesinden daha doğal bir şey de olamaz. Ben, Bünyamin Bey’in aday adaylığımızı bu açıdan değerlendirecek olgunlukta olduğunu yakinen bilen biriyim.” dedi.

Mimar Alim Baş, aday adaylarına yönelik olarak da şunları söyledi: “aday adaylarımız sevdiğim, muhabbetim olan bir kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Şüphesiz bizler AK Parti siyasetinde yetiştik. Çayırova’nın acil sorunlarının çözümünün gerektiği noktasında, gelişmesi gerektiği noktasında, fırsatları değerlendirmesi gerektiği noktasında hemfikiriz. Ancak yöntemlerimizin farklı olacağını da söylemek gerekiyor. Yaşanabilir bir kent, bir mimarın öncelikli hayalidir. Benim yöntemim mimar bakışı olarak budur. 3 kuşak hayatını sürdürmüş ve 4. Kuşağını yetiştiren bir ailenin mensubu olarak, gezmek dışında Çayırova’yı terk etme şansım yok. Dört elle sarıldığım, daha iyi olursa daha iyi, daha huzurlu yaşayacağıma kani olduğum bir Çayırova ’dayım. Çayırovalıyım. Aday adaylarımızla kardeşliğimiz bakidir. “dedi.”