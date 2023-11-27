Özmural’dan Büyükakın’a ’haciz’ cevabı

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclisinde açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sosyal medya hesabından cevap verdi. Başkan Özmural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezî hükümeti arkasına alarak milyonlarca projeyi bakanlıklara devretmiş bu anlayışa sormak lazım bu projeleri devretmeseydiniz bunları konuşabilir miydiniz acaba?
"SÖYLEMİNİZ BU İŞİN İÇİNDE OLDUĞUNUZUN SİNYALİNİ VERİYOR"
Bükemediğiniz eli merkezi hükümetin siyasi gücü kullanarak kırmak olduğunuz açık ve net. Söyleminiz bile bu işin içinde olduğunuzun sinyalini veriyor. Unutmayın ki 22 yıl yönettiğiniz Kocaeli hala Türkiye’nin en borçlu belediyesi olarak anılmaya devam ediliyor." ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Oğuzcan Beyoğlu - Yani bukadar olur :)) sayın özmural demek istediğiniz şu öyle borçlu bir belediye bıraktık ki 21 yıldır öde öde bitiremediniz borcu. Ak parti her seferinde açık açık açıkladı 21 yıllık belediyecilik hizmetinde denk bütçe ve bu 21 yılda oluşan borç yok bu borç 21 yıl önce sizin bıraktığınız facia borç enkaz ve onun faizi ve bu borç yüzünden de dönemin belediye başkanınız hapis cezası aldı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.