Özmural’dan Büyükakın’a ’haciz’ cevabı

Oğuzcan Beyoğlu - Yani bukadar olur :)) sayın özmural demek istediğiniz şu öyle borçlu bir belediye bıraktık ki 21 yıldır öde öde bitiremediniz borcu. Ak parti her seferinde açık açık açıkladı 21 yıllık belediyecilik hizmetinde denk bütçe ve bu 21 yılda oluşan borç yok bu borç 21 yıl önce sizin bıraktığınız facia borç enkaz ve onun faizi ve bu borç yüzünden de dönemin belediye başkanınız hapis cezası aldı.