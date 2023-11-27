27 Kas 2023 - 21:30- Gündem G:

Başkan Hürriyet, ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ İBB lansmanına katıldı

İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesinin Kocaeli’deki tek imzacısı olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SECAP tanıtım toplantısına katıldı

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Başkan Hürriyet, ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ İBB lansmanına katıldı mask

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sürdürülebilir enerji iklim eylem planı tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İstanbul’un sürdürülebilir geleceği için hayata geçirilecek eylemleri tanıtmak ve kutlamak amacıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına konunun paydaşı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Başkan Yardımcısı Ünal Özmural katıldı. 

KOCAELİ’DE TEK İMZACI
İzmit Belediyesi, İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesinin Kocaeli’deki tek imzacısı ve Enerji Dönüşümü için AB:Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanlar Sözleşmesi Gözlemci Belediye Stratejisi kapsamında kapasite geliştirme eğitimlerine davet edilen Türkiye’deki 20 yerel yönetimden biri olarak bölgesinde oynadığı öncü rolü sürdürüyor. İzmit Belediyesinin SECAP hazırlama sürecinde çalışmaları devam ediyor.
# türkiye, Büyükşehir Belediyesi, İzmit belediyesi

27 Kas 2023 - 21:30 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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