- Asayiş

Diş tedavisi için Avusturya’dan geldi, otel odasında ölü bulundu

İstanbul’a 5 gün önce gelen Avusturya vatandaşı Basel Malak Gırgıs odasında ölü bulundu. Diş tedavisi için ülkemize geldiği belirtilen Gırgıs’ın kayıtlara "şüpheli" olarak geçen ölümüyle ilgili araştırma sürüyor
Diş tedavisi için Avusturya’dan geldi, otel odasında ölü bulundu mask

Habip Atam'ın haberine göre; Avusturya vatandaşı Basel Malak Gırgıs, 22 Kasım'da Türkiye’ye geldi. Beylikdüzü  Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otele yerleşen Gırgıs, iddiaya göre önceki gün diş muayenesi için özel bir hastaneye gitti, daha sonra otele döndü.

Dün otelden ayrılması gereken Gırgıs'ın dışarı çıkmaması üzerine otel görevlileri odanın kapısına çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine kapıyı açan görevliler içeri girdi.

YARA İZİ YOK

Otel görevlileri, 55 yaşındaki Basel Malak Gırgıs'ı hareketsiz yatarken buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Avusturya vatandaşının öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Gırgıs'ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici yara izine rastlanmadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM 

Cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen Gırgıs'ın ölümünün kayıtlara “Şüpheli” olarak geçtiği, olayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: SÖZCÜ

# türkiye, sağlık, cumhuriyet

27 Kas 2023 - 21:50 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.025.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL