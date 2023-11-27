Diş tedavisi için Avusturya’dan geldi, otel odasında ölü bulundu

Habip Atam'ın haberine göre; Avusturya vatandaşı Basel Malak Gırgıs, 22 Kasım'da Türkiye’ye geldi. Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otele yerleşen Gırgıs, iddiaya göre önceki gün diş muayenesi için özel bir hastaneye gitti, daha sonra otele döndü.
Dün otelden ayrılması gereken Gırgıs'ın dışarı çıkmaması üzerine otel görevlileri odanın kapısına çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine kapıyı açan görevliler içeri girdi.
YARA İZİ YOK
Otel görevlileri, 55 yaşındaki Basel Malak Gırgıs'ı hareketsiz yatarken buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Avusturya vatandaşının öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Gırgıs'ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici yara izine rastlanmadı.
ŞÜPHELİ ÖLÜM
Cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen Gırgıs'ın ölümünün kayıtlara “Şüpheli” olarak geçtiği, olayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.