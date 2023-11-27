Hülagü’den hastane ziyareti

Hülagü, paylaşımında, "Gebze İlçe Bşk. Sn. Recep Kaya ve ilçe teşkilatımızın üyeleri ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Uz. Dr. İlyas Sarı ve hastane yönetiminden oluşan heyetten sunulan hizmetler ve genel sağlık işleyişi hakkında detaylı bilgi aldık, istişarelerde bulunduk."