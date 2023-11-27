Hülagü, paylaşımında, "Gebze İlçe Bşk. Sn. Recep Kaya ve ilçe teşkilatımızın üyeleri ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Uz. Dr. İlyas Sarı ve hastane yönetiminden oluşan heyetten sunulan hizmetler ve genel sağlık işleyişi hakkında detaylı bilgi aldık, istişarelerde bulunduk."
- Siyaset
Hülagü’den hastane ziyareti
AKP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarete Gebze AKP İlçe Başkanı Recep Kaya ve yönetim ekibi de katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.