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Hülagü’den hastane ziyareti

AKP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarete Gebze AKP İlçe Başkanı Recep Kaya ve yönetim ekibi de katıldı.

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Hülagü, paylaşımında, "Gebze İlçe Bşk. Sn. Recep Kaya ve ilçe teşkilatımızın üyeleri ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Uz. Dr. İlyas Sarı ve hastane yönetiminden oluşan heyetten sunulan hizmetler ve genel sağlık işleyişi hakkında detaylı bilgi aldık, istişarelerde bulunduk."
# Gebze, Kocaeli, Gebze Farabi Devlet Hastanesi, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Başhekim Uzman Doktor İlyas Sarı, AKP, AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AKP Kocaeli, sağlık

27 Kas 2023 - 22:43 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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