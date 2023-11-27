Demans, bilişsel yeteneklerin ilerleyici bir şekilde azaldığı bir nörolojik hastalık grubunu tanımlar. Demans, kişinin günlük yaşamını zorlaştırabilir ve aileler için zorlu bir deneyim olabilir. Demans hastalığı hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Demans hastalığı nedir, belirtileri neler? Demans hastalığının tedavisi var mı? Detaylar haberimizde...

DEMANS NEDİR?

Demans, bilişsel yeteneklerin (bellek, düşünme, problem çözme, dil becerileri, vb.) kaybına ve genellikle kişinin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme yeteneğinin azalmasına neden olan bir durumdur. Alzheimer hastalığı, vasküler demans, ön beyin atrofisi gibi farklı alt türleri vardır ve bu hastalıkların ortak özelliği bilişsel işlevlerde bozulmadır.

DEMANSIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demans hastalığının belirtileri şu şekildedir:

Hafıza Kaybı: İlk belirtiler genellikle kısa süreli hafıza kaybıdır. Kişi, yakın tarihleri hatırlamakta zorlanır.

Bilişsel Bozulma: Düşünme yetenekleri, problem çözme yetenekleri ve karar verme yetenekleri bozulabilir.

Dil Sorunları: Konuşma ve iletişim becerilerinde zorluklar ortaya çıkabilir. Kelimeleri bulma veya anlama konusunda sıkıntı yaşanabilir.

Yön Kaybı: Kişi, tanıdık yerlerde kaybolabilir veya yol tarif etmekte güçlük çekebilir.

Karışıklık ve Ayrım Bozukluğu: Kişi, zamanı veya mekanı karıştırabilir ve insanları veya nesneleri ayırt etmekte zorluk çekebilir.

Kişilik ve Davranış Değişiklikleri: Demans, kişilik ve davranış değişikliklerine neden olabilir. Kişi daha agresif, depresif veya paranoid olabilir.

DEMANS TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Demansın kesin bir tedavisi yoktur, ancak semptomların hafifletilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin artırılması için birçok yaklaşım vardır. Bazı ilaçlar demansın semptomlarını hafifletebilir veya hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Demans hastalarına ve ailelerine psikososyal destek sağlamak, duygusal ve pratik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Egzersiz ve bilişsel stimülasyon, demans semptomlarını hafifletebilir. Demans hastaları için güvenli bir çevre oluşturmak önemlidir, çünkü kişinin günlük aktiviteleri sırasında düşmeler veya kazalar olabilir.

Kaynak: HABERLER.COM