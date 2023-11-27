Philip Morris bünyesinde Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 65 liradan 70 liraya çıktı. Zam bugünden itibaren geçerli olacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, fiyat listesini paylaştı şu şekilde paylaştı:
- Ekonomi
Sarma tütün içenlere kötü haber
Philip Morris sigara grubundan Marlboro Roll 50 tütün fiyatına yüzde 7.69 zam geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.