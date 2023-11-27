- Ekonomi

Sarma tütün içenlere kötü haber

Philip Morris sigara grubundan Marlboro Roll 50 tütün fiyatına yüzde 7.69 zam geldi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Sarma tütün içenlere kötü haber mask
Haber albümü için resme tıklayın

Philip Morris bünyesinde Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 65 liradan 70 liraya çıktı. Zam bugünden itibaren geçerli olacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, fiyat listesini paylaştı şu şekilde paylaştı:
# tütüne zam, Zam

27 Kas 2023 - 23:03 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.025.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL