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Devrim Bal’dan Büyükakın’a 'Haciz' çıkışı!

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ı hedef alarak; "Burnumuza kötü kokular geliyor" ifadelerini kullandı

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Devrim Bal’dan Büyükakın’a 'Haciz' çıkışı! mask

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yaptığı ’ haciz’ açıklamasına "Bu işin içinde olduğunuz belli oluyor" şeklinde yanıt vermişti.

"SİZ BU İŞİN NERESİNDESİNİZ?"

Konu ile ilgili İzmit Belediyesi  Meclis Üyesi Devrim Bal ise sosyal medya hesabından şu şekilde düşüncelerini dile getirdi; "Sayın Büyükakın, "haciz " konusunda burnumuza kötü kokular geliyor ! Siz bu işin neresindesiniz ?  Hiçbir şey 20 yıldır yönettiğiniz kentin,  Türkiye’nin en borçlu belediyesi olduğu gerçeğini unutturmaz! Boşa kürek çekmeyin .."
# Devrim Bal, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Haciz, Meclis, türkiye

27 Kas 2023 - 23:13 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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