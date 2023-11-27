Devrim Bal’dan Büyükakın’a 'Haciz' çıkışı!

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yaptığı ’ haciz’ açıklamasına "Bu işin içinde olduğunuz belli oluyor" şeklinde yanıt vermişti.
"SİZ BU İŞİN NERESİNDESİNİZ?"
Konu ile ilgili İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal ise sosyal medya hesabından şu şekilde düşüncelerini dile getirdi; "Sayın Büyükakın, "haciz " konusunda burnumuza kötü kokular geliyor ! Siz bu işin neresindesiniz ? Hiçbir şey 20 yıldır yönettiğiniz kentin, Türkiye’nin en borçlu belediyesi olduğu gerçeğini unutturmaz! Boşa kürek çekmeyin .."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.