27 Kas 2023 - 23:39- Gündem G:

Bugün Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Kocaeli'de hava yarın Açık, sıcaklık 13 derece olarak ölçüldü.

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Bugün Kocaeli'de hava nasıl olacak? mask

KOCAELİ HAVA DURUMU

HAVA: AÇIK

SICAKLIK:

NEM ORANI: 70

SALI24.00 - 03.003374314
SALI03.00 - 06.004475413
SALI06.00 - 09.004476413
SALI09.00 - 12.00101053820
SALI12.00 - 15.00131348721
SALI15.00 - 18.00101066523
SALI18.00 - 21.001414541637
SALI21.00 - 24.001717572965
# Hava durumu

27 Kas 2023 - 23:39 - Gündem

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