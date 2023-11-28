7 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|53983
|KOCAELİ
|İZMİT
|BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER
|BIBEROGLU, CAMİ SK., DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, SOFUOGLU MEVKII, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKII
|28.11.2023
|09:00
|17:00
|54054
|KOCAELİ
|GEBZE
|AKSE, BEYLİKBAĞI, EMEK, GAZILER, GAZİLER, YENİKENT
|1792/1. SK., 1794. SK., 2407. SK., 2415. SK., 2449. SK., 2451. SK., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., 558. SK., 73. SK., 83/3. SK., 86. SK., DICLE, DİCLE CD, GAZILER, ISSIKGÖL CD., İSTANBUL CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD, VEYSEL KARANİ CD.
|28.11.2023
|08:30
|16:00
|54055
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE
|RAHMİ DİBEK CD.
|28.11.2023
|08:30
|12:00
|54056
|KOCAELİ
|İZMİT
|TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE
|ATA SK., CEM SK., DİLEK, GEZİCİ SK., KUMLU, KUMLU SK., MUTLULUK SK.
|28.11.2023
|09:00
|17:00
|54058
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|ISIL, IŞIL SK., YALÇIN SK.
|28.11.2023
|09:00
|17:00
|54075
|KOCAELİ
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DUT SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜL SK., GÜRUF, GÜRUF SK., IGDE, IHLAMUR, IHLAMUR SK., İĞDE SK., KİRAZ SK., KUĞU SK., MEHTAP, MELTEM SK., MUZ SK., NAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELİKAN SK., PELİN CD., PLAJ, PLAJ CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TEPE, TEPE CD., YAKUP KEFELI, YAKUP KEFELİ SK., YUNUS, YUNUS SK.
|28.11.2023
|09:00
|16:00
|54076
|KOCAELİ
|DARICA
|BAYRAMOĞLU
|MEHTAP CD.
|28.11.2023
|09:00
|16:00
|54078
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU, İBRİKDERE
|143. SK., 158. SK., 42., 43. SK., AKTIF, AKTİF CD., AŞİYAN CD., ÇAMLIDERE CD., ÇINARLI CD., D-100 KARAYOLU, ENDER, ENDER SK., ESENTEPE SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNEŞ CD., KARAOĞLAN SK., KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SELÇUK, SELÇUK SK., SEZİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., UMUTTEPE CD., VATAN, VATAN CD., ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD.
|28.11.2023
|12:00
|13:00
|54102
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, ULAŞLI YALI
|1056. SK., 202. CD, 2818., 2875., BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARŞIBAŞI CD., KIBLEPINAR, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER
|28.11.2023
|09:00
|17:00
|54137
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|BAĞDAT, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., PEKMEZCİ SK., SADIK SK., VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALİDE KÖPRÜ CD.
|28.11.2023
|09:00
|17:00
7 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
28 Kas 2023 - 00:05 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.