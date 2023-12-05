05 Ara 2023 - 00:00- Resmi İlanlar G:

T.C. KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI G e l i r  M ü d ü r l ü ğ ü İLANI

Belediyemizce 12/12/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Ulaşlı Yalı Mah. 1165 ada,...
T.C. KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI G e l i r  M ü d ü r l ü ğ ü İLANI mask

Belediyemizce 12/12/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Ulaşlı Yalı Mah. 1165 ada, 6 parselde bulunan Yukarı Ulaşlı Tarihi Hamamının kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İhale 12/12/2023  tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen  Salonunda yapılacaktır.

2-Geçici teminat bedeli      :      108 TL.(YüzsekizTürkLirası)

3-Aylık Muhammen kira bedeli :     300 TL (ÜçyüzTürkLirası)

4- Kira bedeli 1 yıllık peşin olarak ödenecektir.

5- Kira müddeti :      1(bir) yıl.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler, şartnamede gösterilmiştir.

7-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 200,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

8-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

9-Tekliflerin 12/12/2023  tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.   

#ilangovtr

Basın No ILN01940440

05 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar

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