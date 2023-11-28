Erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı

Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak’ta silah sesi geldiği ve bir kişinin vurulduğu bilgisi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hasan D.’nin sevgilisi olan N.Ş’yi, olay yerinde cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.