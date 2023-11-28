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Erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı

Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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Erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı mask

Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak’ta silah sesi geldiği ve bir kişinin vurulduğu bilgisi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hasan D.’nin sevgilisi olan N.Ş’yi, olay yerinde cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
# sağlık, Kadın

28 Kas 2023 - 00:51 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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