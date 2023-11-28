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IFAB'dan yeni VAR kararı! Kornerler ve ikinci sarı kartlar...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Düzenlenecek olan toplantıda, VAR'ın yetkilerinin artması değerlendirilecek.
IFAB'dan yeni VAR kararı! Kornerler ve ikinci sarı kartlar... mask

Futbolda son günlerde oyuna olan etkisi tarışılan VAR hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kritik bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

İngiliz basınından Times'ın haberine göre; Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'ın yetkilerinin artması konusunu değerlendirecek.

VAR, KORNERLERE KARIŞABİLİR!
Haberde, futbolun kural koyucu organizasyonu olan IFAB'ın; serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar gibi konulara da VAR'ın müdahale edebilmesi konusunda bir araya geleceği yer aldı.

VAR, hali hazırda yalnızca; kırmızı kart, penaltı, ofsayt, gol gibi maçın gidişatını doğrudan etkileyecek pozisyonlarda kullanılıyor.

Kaynak: AKŞAM
# serbest, yeni

28 Kas 2023 - 01:43 - Spor

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