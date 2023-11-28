IFAB'dan yeni VAR kararı! Kornerler ve ikinci sarı kartlar...

Futbolda son günlerde oyuna olan etkisi tarışılan VAR hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kritik bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.
İngiliz basınından Times'ın haberine göre; Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'ın yetkilerinin artması konusunu değerlendirecek.
VAR, KORNERLERE KARIŞABİLİR!
Haberde, futbolun kural koyucu organizasyonu olan IFAB'ın; serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar gibi konulara da VAR'ın müdahale edebilmesi konusunda bir araya geleceği yer aldı.
VAR, hali hazırda yalnızca; kırmızı kart, penaltı, ofsayt, gol gibi maçın gidişatını doğrudan etkileyecek pozisyonlarda kullanılıyor.
Kaynak: AKŞAM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.