AKP’li Körfez Belediyesi bunu da yapmış!

Sayıştay'ın 2022 Yılı Denetim Raporları'nda AKP'li Körfez' Belediyesi'nde mevzuata aykırı uygulamaları ortaya çıktı. Raporda , Körfez Belediyesi’nin meclis kararı almadan kararlar ve işlemler yaptığı ortaya çıktı. Birçok usulsüzlüğün ortaya çıktığı Sayıştay raporlarında Kocaeli Büyükşehir, Gebze, Kandıra ve Körfez belediyesi ile ilgili mevzuata aykırı işlem ve kararlar alındığı tespit edildi. Bunlara bir yenisi de halkın oylarıyla seçilmiş olan iktidar ve muhalefet meclis üyelerine sorulmaksızın yapılan işlemler oldu.

SAYIŞTAY: MEVZUAT HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLEN USULLERE UYMASI GEREKMEKTEDİR

Rapora göre; Belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirirken yahut merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla ayni ihtiyaçları karşılarken meclis kararı alınması gerekmektedir. Ancak idare tarafından belediye sınırları içerisindeki merkezi idare kurumlarına ait binaların bakım onarım işleri ile yine bu kapsamdaki kamu idarelerinden talep edilen ayni ihtiyaçların karşılanmasında meclis kararı alınmaksızın iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu veya diğer kanunlarla belediyelere addedilmiş görevlerin yerine getirilmesi esnasında, yetkili organların mevzuat hükümlerinde belirtilen usullere uyması gerekmektedir.