Balıkesir'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 06.33'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.