Kocaeli’de asbest tartışması! Asbest nedir, nelere yola açar?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık Kocael’de 200 KM asbestli boru olduğunu ifade etti. Konu kentin gündemine ilk defa gelmiyor. Fethiye Caddesi’nin yenilenmesi çalışmalarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gündeme getirmişti. Hürriyet “20 yıl boyunca bu asbestli boruları bile değiştirmemişsiniz.”demişti. Peki bugün ve dün asbestli boru tartışması nedir ile asbest nedir ve nelere yol açar? Sorularını cevabını derledik.

ALİ SAĞLIK: 200 KM ASBESTLİ BORU VAR

İSU 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 2. Birleşimi Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Ali Sağlık, mecliste 2024 yılında yapılacak projelerini anlattıktan sonra muhalefetin sorularını yanıtladı. Asbestli boru sorununu Ali Sağlık’a ileten CHP’li Meclis Üyesi Özgür Yılmaz, “İçme suyu metrajı 9 milyon 65 bin 141 metrekare. Bunun yüzde 2.8’i yani 253 bin 823 metresi hala asbestli çimento su boruları ile devam ettiğidir. Genel müdürümüzden ricamız bu yıl yapılacak içme suyu hattının önceliğin asbestli boruların olduğu hatların yapılmasıdır. Yeni yapılacak Gölcük Devlet Hastanesinin içme suyu hattına öncelik verilmesini rica ediyoruz” diye konuştu. Yılmaz’a cevap veren Sağlık, “Tabi asbestli boru bizim gerçeğimiz. Kocaeli’de hala asbestli boru yaklaşık 200 kilometre civarında kaldı. Altyapısını yenilediğimiz yerlerin altyapısının büyük çoğunluğu zaten asbestli boru. Ama birkaç sene içinde inşallah bu sorun bitecek” dedi.

HÜRRİYET: İNSANLARA ZEHİRLİ BORUDAN SU İÇİRDİNİZ

İlimizde asbest ilk defa gündem olmuyor. Geçtiğimiz aylarda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te gündeme getirmişti. Hürriyet “ Fethiye Caddesi'nde hizmet alan bütün insanlarımıza sesleniyorum. Asbestli bir boru bu. Yıllarca zehirlediniz bu milleti. Yerin altına 350 milyon gömdük dediniz, yeniledik dediniz. 25 yıl el sürmediğiniz Fethiye Caddesi'ndeki borular bunlar. Siz bunları yenilemeyip, biz kazma vurduktan sonra bu ekonomik koşullarda bitirmemize rağmen hala daha bu konuyu ele almanız, bunun üzerinden siyasi kurnazlıkla algı yönetmeniz zaten size yakışan şeyler. 4 yıldır yaptığınız şeyler. Bütün Kocaeli'nin dikkatine sunuyorum. 20 yıl boyunca bu asbestli boruları bile değiştirmemişsiniz. İnsanlara zehirli borudan su içirdiniz. Buna cevap verin”demişti.

ASBEST NEDİR?

Peki içinden su içtiğimiz ve kentin suyunu taşıyan kanalların 200 KM’sinde bulunan asbest nedir; Asbest, ticari adıyla amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat (magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum silikat) bileşimindeki bir grup mineralin ortak adıdır. Asbest sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bir sonucu olarak gösterdiği izolasyon özelliği nedeniyle çok uzun yıllardır kullanılmış ve “sihirli mineral” olarak bilinmiştir. Asbest lifleri havada solunur hale geldiklerinde tehlikelidir, öldürücüdür. Solunan lifler akciğerlerde birikir ve zarar verir. Bu durumda akciğerde zedelenmeler başlar ve bu da akciğerin çalışmasını engeller ve kansere yol açar. Asbestli malzemelerin gerek üretiminde gerekse sökümünde çalışanlar, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, farkında olmadan bu maddeye maruz kalabilirler.

ASBESTİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR NELERDİR?

Asbeste maruz kalınması sonucunda oluşan meslek hastalıkları aşağıdaki gibidir.

1. Asbestoz: İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.

2. Plevral Reaksiyonlar:

• Plevral plaklar,

• Benign asbest plörezisi,

• Diffüz plevral kalınlaşma

3. Parenkimal Akciğer Hastalıkları:

• Rounded atelektazi,

• Transpulmoner bantlar

4. Asbestin Neden Olduğu Dermatozlar

5. Kanserler:

• Malign mezotelyoma: Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri, yani mezotelyomadır. Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2'sinde saptanan mezotelyoma, ülkemizde yılda en az 500 kişide görülmektedir. Mezotelyoma’ya ait en sık rastlanan yakınmalar, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide tipik bulgular saptanabilirse de, kesin tanı için başvurulan standart yöntem akciğer zarı biyopsisidir. Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında, ilaç ya da ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.

• Akciğer kanseri: Asbest, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açmaktadır.

• Diğer tümörler (GİS, böbrek, larinks vs.)

6. Diğerleri

• Hava yolu obstrüksiyonu,

• İmmünolojik değişiklikler,

• Perikardiyal sıvı-kalınlaşma,

• Üst zon değişiklikleri,

• Retroperitoneal fibrozis vs