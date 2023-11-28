Nereye gitti bu kadar yağmur! Yuvacık Barajı sadece yüzde 2 arttı

17 Kasım tarihinde kentin en önemli içme suyu kaynağı olan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 27 olarak ölçülmüştü. Bugün yapılan ölçümde ise su seviyesi 15 milyon 26 bin metreküp ile yüzde 29 seviyesine ulaştı. Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi ise yüzde 64’ten bugün yapılan ölçümde ise 18 milyon 12 bin metreküp ile yüzde 80 olarak ölçüldü. Yağış ve fırtınayla geçen son 10 günde hatta Kartepe’ye kar bile yağdı. Ancak bu Yuvacık Barajında sadece yüzde 2’lik bir artış oldu. Dün gerçekleştirilen İSU Genel Kurulu’nda kuraklığa ilişkin konuşan Ali Sağlık “Nerede su var o suyu nasıl arıtırız diye çalışmalar devam ediyor. Kocaeli çok anormal bir kuraklık yaşamadığı sürece inşallah susuzlukla karşılaşmayacaktır.”demişti. Ancak yağan yağışlar sonrası yükselmeyen baraj seviyesi tasarruf yapılmadığı ve su tüketim bilincinin oturup oturmadığı hakkında endişe yarattı